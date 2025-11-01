שלושה אזרחים בולגרים הובאו למשפט בפריז בסוף השבוע האחרון בחשד שריססו ידיים אדומות על אנדרטה לזכר מצילי יהודים בשואה, במסגרת מה שהמודיעין הצרפתי מגדיר כמבצע רוסי.

לפי כתב האישום, כ-500 ידיים אדומות רוססו בשנה שעברה על קיר זיכרון לצרפתים שסייעו בהצלת יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה. המעשה בוצע גם בשכונות נוספות בפריז.

בתחילה חשדו החוקרים שמדובר במעשה שקשור למלחמה בעזה, אך המודיעין הצרפתי טוען כי האירוע היה חלק מתכנית רוסית רחבה יותר להשתמש באזרחים זרים בתשלום כדי ליצור מתחים חברתיים ולערער יציבות במדינות מערביות.

ארבעה בולגרים הואשמו בפרשה, אך רק שלושה הובאו למשפט. הרביעי, שלפי החשד ארגן את המבצע, ברח.

במהלך הדיון בשבוע שעבר, אחד הנאשמים, גאורגי פיליפוב, הודה שביצע את הריסוס תמורת 1,000 יורו. "עשיתי את זה כדי לשלם מזונות ילדים לבני בן התשע", אמר. "אני מתנצל בפני הקורבנות ובפני הרשויות הצרפתיות".

נאשם שני, קיריל מילושב, אמר שצילם את הגרפיטי תמורת 500 יורו. גם הוא התנצל בפני בית המשפט.

הנאשם השלישי, ניקולאי איבנוב, יליד לוהנסק שבמזרח אוקראינה, מואשם שגייס את האחרים ורכש עבורם כרטיסי טיסה ושהייה במלון. הוא הכחיש את ההאשמות וטען שפעל לבקשת חבר.

התביעה דורשת ארבע שנות מאסר לאיבנוב ולמארגן הנמלט, ושנתיים לשני המבצעים. האישומים כוללים קשירת קשר פלילי ופגיעה מחמירה ברכוש על רקע גזעני.