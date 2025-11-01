המוזיקאית והיוצרת אודהליה ברלין משחררת הערב (מוצאי שבת) ביצוע חדש בשם "מאמע רחל", לרגל יום פטירת רחל אמנו. היא מספרת כי מדובר בשיר שהחזיקה בלבה במשך שנים רבות, בעקבות סיפור אישי ומטלטל.

ברלין שמעה את השיר לראשונה בשנת 2002 בלוויה של סרן אריאל חובב ז"ל, בן היישוב אלקנה שבו גדלה, שנפל בפיגוע הירי בוואדי חרמיה. חובב הותיר אחריו את רעייתו נעמה, שהייתה בהריון, ואת בנם הפעוט שהיה אז בן כמעט שנתיים.

לדבריה, "חננאל, אח של אריאל, השמיע את השיר הזה בלוויה וסיפר שאריאל היה קשור מאוד לקבר רחל ואף שימש שם כסגן מפקד פלוגה, בתקופה שיהודים כמעט ולא הורשו להיכנס למקום. באותה תקופה נולד בנו הבכור של אריאל, אלעד-יוסף, ואת הברית התעקש אריאל לערוך בקבר רחל. את כסא אליהו הצליח להביא בדרך לא דרך מקבר יוסף, ובכך איחד בין הבן לבין האם".

ברלין מוסיפה כי במשך שנים שמרה את השיר בלבה אך נמנעה מלהקליט אותו, "כי זה 'שיר למתקדמים' - ארוך ודורש הקשבה עמוקה". השנה, לדבריה, "הרגשתי שהשיר כל כך רלוונטי ואיני יכולה עוד לשמור אותו לעצמי - אז למרות שכנראה הוא לא יהיה להיט בגלגלצ, אני שולחת אותו אליכם בתקווה שיגיע לאוזניים וללבבות המחכים והנכונים לו".

היצירה, שכתב משה צבי וינטרוב, מבוססת גם על סיפור מימי מלחמת העולם השנייה. ישיבת מיר, שהוגלתה אז לשנחאי, הצליחה להגיע לארץ ישראל. ראש הישיבה דאז, הרב חיים שמואלביץ, נהג לפקוד את קבר רחל תדיר.

באחת הפעמים, הגיע ר' חיים למקום ופרץ בבכי: "רחל, אני יודע שריבונו של עולם אומר לך 'מנעי קולך מבכי' - אבל אני חיים, בנך היקר, אומר לך: המשיכי לבכות! ובעד עמך רחמים שאלי".