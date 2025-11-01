שורד השבי אביתר דוד פרסם הערב פוסט ראשון מאז שחרורו משבי חמאס.

"שבוע שלישי שאני בבית. עדיין מנסה לעכל את כל המציאות המטורפת הזאת.

לא להאמין איפה הייתי לפני שלושה שבועות ואיפה אני נמצא היום - מהגיהינום למקום הכי טוב שיש, מלא אהבה ופרגון בכמויות אדירות.

תודה לכל מי שנלחם, פעל והתפלל לשובי ולשובם של כולם ❤️ אוהב אותכם מאוד עם ישראל, אין חזקים מאיתנו ❤️🇮🇱 מכאן נשאר רק לעלות".

אביתר דוד נחטף על ידי ארגון הטרור חמאס במהלך טבח שבעה באוקטובר, בעת הטבח בפסטיבל נובה.

הוא הוחזק בשבי חמאס ברצועת עזה למשך שנתיים, ושוחרר במסגרת הסכם חמאס-ישראל ערב שמחת תורה.