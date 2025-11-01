על רקע חקיקת חוק הגיוס, וועדת שרים לענייני חקיקה צפויה לדון מחר (א') בהצעת 'חוק יסוד לימוד התורה'.

מאחורי החקיקה עומד ח"כ אבי מעוז מנעם המציע לקבוע בחוק יסוד שלומדי ישיבות מבצעים "שירות משמעותי למדינה ולעם היהודי".

במקביל הורה ראש הממשלה לבטל את הדיון בחוק הגיוס עצמו, שהיה אמור להתקיים ביום שני.

ההצעה של מעוז אינה חדשה - היא עמדה על השולחן מתחילת הקדנציה כדרישה של המפלגות החרדיות, אך נדחתה שוב ושוב בשל הנסיבות.

ההצעה מורכבת משני חלקים עיקריים: הראשון מבקש להכיר רשמית בלימוד תורה כ"ערך יסוד במורשת העם היהודי". השני - והחשוב יותר - קובע שמי שמקדישים עצמם ללימוד לתקופה ארוכה יוכרו כמי שמבצעים "שירות משמעותי", והדבר ישפיע על זכויותיהם וחובותיהם כאזרחים.

אם ההצעה תאושר, היא תיצור מסגרת חוקית שבה לומדי ישיבות לא ייחשבו כמתחמקים משירות, אלא כמבצעי שירות לאומי מסוג אחר.