לאחר שנתיים של הפסקה, תלמידי ישיבת קרית שמונה חידשו את המסורת אתמול (ו') ויצאו לעלייה להר דוב, שם קראו את פרשת ברית בין הבתרים. העלייה התקיימה בערב שבת פרשת לך לך, כמנהג רבני צפת בעבר.

הרב צפניה, שהיה מראשוני המחזיקים במנהג זה, נהג לעלות מדי שנה ביום שישי של פרשת לך לך, ולקיים שם את הקריאה. על פי המסורת, רבני צפת נהגו לעלות באותו מועד מהבניאס להר דוב, מתוך אמונה כי שם התרחש מעמד הברית בין הבתרים.

ראש הישיבה, הרב אריאל ברקאי, הסביר את חשיבות חידוש המסורת, "שמחים לחדש את המסורת של רבני צפת בעבר הרחוק כסמל נוסף להתחדשות הצפון והגליל העליון. חזרנו לעיר אחרי שנה וחצי בעזרת השם ובעזרת חיילינו כדי להישאר ולהעצים את ישיבתנו ועשייתנו באזור."