בכל שנה מועברים לידי המדינה מיליארדי שקלים, רק בשל כך שעצמאים ושכירים אינם מנצלים את מלוא הטבות המס המגיעות להם.

לפי הנתונים, משפחה בת ארבע נפשות יכולה להפקיד עד 326,844 ₪ בשנה ולקבל החזרי מס משמעותיים - אך זאת רק עד 31.12. לאחר מכן, ההטבות אובדות לצמיתות.

האתגר אינו רק היכן להפקיד את הכסף, אלא כיצד לעשות זאת נכון. רבים מתלבטים בין אפיקי חיסכון פנסיוניים מסורתיים לבין השקעות בנדל"ן או בשוק ההון. כל טעות בהחלטה עלולה לעלות עשרות אלפי שקלים לאורך זמן.

"הפנסיה שלי היא הנדל"ן שלי"

רונית ואלי, בני זוג בשנות ה־40 המאוחרות מחיפה, בחרו לפני כחמש שנים באסטרטגיה שונה מהמקובל: הם הפסיקו להפקיד כספים לפנסיה מעבר לחובה המינימלית, והשקיעו את מרבית כספם ברכישת דירות קטנות להשכרה.

"אנחנו מעדיפים לראות את הנכס בעיניים, לדעת שיש לנו הכנסה חודשית אמיתית ולא מספרים על נייר", אומר אלי, "אם נשקיע נכון, הנכסים יניבו לנו הכנסה קבועה בדיוק כמו פנסיה, רק בלי תלות בקרנות או בממשלה. ובניגוד לפנסיה, את זה הילדים שלנו גם יירשו".

לא כל הנוצץ נדל"ן

אמנם השקעה בנדל"ן עשויה להיות אטרקטיבית, אך היא אינה חפה מחסרונות. תחזוקת הנכס, התמודדות עם שוכרים, והתלות בשוק תנודתי - כל אלו מגבירים את רמת הסיכון. בנוסף, השקעה בנדל"ן היא ריכוזית מאוד, ואם השוק יורד - כל ההון חשוף.

מנגד, חיסכון פנסיוני מבוסס על פיזור רחב של השקעות בעשרות תחומים ונכסים, מה שמבטיח יציבות גבוהה יותר לטווח הארוך. בגיל מתקדם, לא תמיד נוכל או נרצה לנהל נכסים בעצמנו - וזהו יתרון מהותי של קרנות הפנסיה.

ההטבות שהמדינה מעניקה

הממשלה מציעה לעוסקים עצמאים הטבות מס משמעותיות על הפקדות לחיסכון פנסיוני - הן באמצעות ניכוי מס והן באמצעות זיכוי. מדובר למעשה בתשואה מיידית על ההפקדה, עוד לפני שהכסף הושקע בפועל.

למרות זאת, רבים נרתעים מלהפקיד. "אני מרגיש שהכסף שלי כלוא שם", משתף רוני, עצמאי בתחום ההייטק. "אני מעדיף להשקיע בעצמי, גם אם זה אומר לקחת קצת יותר סיכון".

כמה ניתן להפקיד בפועל?

להלן תקרות המס הרלוונטיות לשנת 2025 עבור עצמאים:

מה עוד חשוב לדעת?

• קרן השתלמות - מומלץ להפקיד את המקסימום שניתן, כל החיסכון פטור ממס על רווחים.

• הטבות המס נקבעות בהתאם לגובה ההכנסה ולמס השולי שקיים לכם.

• הפקדה לקופת גמל להשקעה ניתן לבצע בגין כל אדם במשפחה - משפחה של 4 נפשות יכולה להפקיד סך של 326,844 ₪ (81,711 ₪ כפול 4).

הפקדות נוספות שחשוב להכיר

גם לשכירים יש מה לבדוק

שכירים רבים אינם מקבלים הפקדה פנסיונית על מלוא שכרם. ההפרש - "שכר לא מבוטח" - ניתן להשלמה באופן עצמאי, וכך ליהנות מהטבות מס נוספות. כדי לבדוק זאת, יש לעיין בתלוש השכר ולוודא מהו השכר המבוטח בפועל.

תיקון 125 ד' - למי שנולד לפני 1948

תיקון זה מאפשר קבלת הטבות מס על חיסכון בפוליסת חיסכון או פיקדון בנקאי, למי שנולד לפני 2.1.1948. מדובר בהטבה משמעותית בגין רווחי ההשקעה.

רבים מהעצמאים והשכירים כלל אינם מודעים להטבות אלו - ובוודאי לא ממהרים לנצל אותן. אך מדובר בהטבות שנתיות, ומי שלא ניצל אותן עד לסוף השנה - מפסיד את זכאותו עבור אותה שנת מס, ללא אפשרות להשלים זאת לאחר מכן.

