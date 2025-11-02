כשהקלפים מתחילים ליפול בזה אחר זה כולנו מרימים גבה ושואלים עצמנו איך לא שמנו לב. אבל עכשיו, כך נדמה, זה מתרחש לנגד עינינו. המערכת שנראתה בלתי מנוצחת פתאום מתפוררת מבפנים.

פרשת הפצ"רית היא אחד מהרגעים האלה. אבל הפצ"רית רק חלק מהפאזל. הזרקור הגדול מופנה כרגע לזו שהגנה עליה, כיסתה עליה, ואולי אף ניווטה אותה מאחורי הקלעים באי אלו צמתים רגישים: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה.

לפני חודש וחצי בלבד עמדה בהרב-מיארה מול בג"ץ ואמרה משפט ברור: "לא נמצאה ולו אינדיקציה ראשונית המצביעה על מקור העברת המידע. התוחלת לביסוס תשתית ראייתית מפלילה נמוכה ביותר ואין בנמצא פעולות חקירה קונקרטיות". כלומר, אין מה לחקור. אין ראיות. סוגרים תיק.

רק לאחר שהיא מבינה שחומרי הפוליגרף של הקצינה שהיתה כפופה לפצ"רית קושרים את הפצ"רית ישירות לאירוע ההדלפה ועלולים אף לפגוע בה - היא מורה על פתיחה בחקירה.

כדי להבין עד עד כמה גדולים סימני השאלה סביב בהרב מיארה יש להבין את מערכת היחסים בין השתיים.

הפצ"רית כפופה מקצועית ליועצת המשפטית לממשלה. לא לרמטכ"ל. ליועמ"שית. כלומר, בהרב-מיארה היא הממונה המקצועית של תומר-ירושלמי. והיא גם זו שאמורה להגן עליה מול בג"ץ. בשיא הסערה סביב פרשת שדה תימן, השתיים נפגשות. נושא הסערה הציבורית עולה על השולחן. וכאן מתחילה ההתנהלות המביכה.

בהרב-מיארה מנמקת לבג"ץ מדוע לא נגרם נזק למדינה בגלל הדלפת הסרטון. מאיפה היא מקבלת את הנתונים? מהפצ"רית שעכשיו נחקרת בדיוק על אותה הדלפה.

הנה מה שהיא כותבת בתשובה לבג"ץ: "מועד פרסום המידע בתקשורת היה בעת שהיו מהומות קשות נגד חיילי צה"ל אשר עסקו בחקירת החיילים משדה תימן. המהומות פגעו בסדר הציבורי" ומוסיפה: "אין מדובר בחשיפת מידע שיש בחשיפתו להביא לפגיעה בביטחון המדינה".

במילים אחרות, לא קרה, ואם קרה, מה קרה. זה בדיוק מה שקורה כשאותו גורם הוא גם התובע, גם המייעץ, וגם המייצג. כמה מתבקש היה משר המשפטים יריב לוין שיודיע לה על הרחקתה מהחקירה הרגישה על כל המשתמע מכך.

בואו נזכור את דפוס ההתנהלות של היועמ"שית. כל כך הרבה פעמים במהלך השנה האחרונה, בהרב-מיארה כשלה - אפילו במעוזיה. בג"ץ שוב ושוב לא גיבה אותה בדרישותיה. אך היא לא מרפה. וכשזה מגיע ללומדי התורה - היא ממשיכה, שוב ושוב, לדרוש מעצרים, לאיים על הממשלה.

למה? כי פעולותיה מבוססות אג'נדה. לכן כשמדובר בפצ"רית שהדליפה חומרים אסורים להדלפה - אין מה לחקור אך כשמדובר בלומדי תורה - כל השיטה מגויסת מופעלת במלוא עוצמתה.

בשבוע שעבר מליאת הכנסת דנה והצביעה על תשעה חוקים לפיצול תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה.

בתום ההצבעות קרא ח"כ מאיר פרוש אמר: "במגילת אסתר כתוב 'אם החילות לנפול לפניו, נפול תיפול'. עו"ד מיארה, נפול תיפלי". חברי כנסת מהליכוד השיבו באקסטזה בלתי מוסתרת: "אמן".

כמה לא מפתיע שבמחנה הימין מייחלים שאולי הפעם מעמד העל של בהרב מיארה צועד לקראת סופו.

הכותב הוא הפרשן הפוליטי של עיתון 'המבשר'