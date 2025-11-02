עו"ד אילן בומבך, מבכירי עורכי הדין בישראל וקצין בסנגוריה הצבאית במילואים, מתייחס בראיון לערוץ 7 להשפעות פרשת הפצ"רית על הפרקליטות הצבאית עצמה, ועל הצעדים הנדרשים כעת כאשר האצבע הישירה אותה הוא מפנה מכוונת לעבר היועצת המשפטית לממשלה.

על התחושות לנוכח הגילויים אומר עו"ד בומבך: "זה גורם להלם ותדהמה. מדובר באנשים שאתה מכיר ומעריך, אנשים שאני נמצא איתם בממשק ישיר. רק לפני חודש ייצגתי קצין בכיר בפניה בשימוע בקשר לכתב אישום כלשהו. אתה לא מאמין שדבר כזה יכול להתרחש במערכת שמופקדת על אכיפת החוק בצבא בתקופה הכי רגישה. כולם מוכים בתדהמה".

"מה שמחריף את ההפתעה היא העובדה שיש הרבה אנשים שיודעים על העניין הזה שלא נעשה במחשכים ובמסתרים. יש קבוצת ווטסאפ שמדברים עליה והיא מגבירה את התהיה, איך יכולים להיות דברים כאלה. זה בהחלט תמוה ומוזר ולכן חשוב שהחקירה תהיה מאוד מהירה ואפקטיבית ובעיקר גלויה כדי לפזר את העננה שמצויה כאן", הוא מוסיף.

עוד אנחנו שואלים את בומבך על ריבוי הסעיפים המונחים לפתחה של המערכת, ומתוך כך השאלה מה בעיניו נחשב לחמור ביותר. אנחנו מזכירים בהקשר זה בישול הסרטון משני סרטונים שונים, האשמה באינוס שלא הופיע בכתב האישום בסופו של דבר, ההדלפה, ההכפשה בשעת מלחמה, מצג השווא של חקירה כשלפרקליטות ידוע שהיא זו שמסרה את הסרטון, השקר לכאורה לבג"ץ ולכנסת ועוד.

"אלו דברים מאוד חמורים ודי היה באחד מהם כשלעצמו כדי ליצור נופך מיוחד של חומרה. קל וחומר כשהכול מצטבר ביחד, זה יוצר רעידת אדמה של ממש", אומר בומבך הרואה בחומרה יתרה את התצהיר הכוזב לבג"ץ ואת הוועדה הפיקטיבית שהוקמה בפרקליטות הצבאית, ועדה "שכנראה לא חקרה יותר מדי ולא שאלה שאלות ונועדה רק כדי לצאת ידי חובה. לכן החובה לברר את הדברים ללא משוא פנים היא חשובה. לכן חשובה גם מעורבות הפרקליטות עצמה, שהרי מי שהגיש את התצהיר הכוזב הם אנשי הפרקליטות והיועמ"שית, ולכן הם לא יוכלו להיות חלק מהחקירה ומי שיבדקו את הראיות".

"זה לא מקרה רגיל. זה מקרה שבו היועצת המשפטית לממשלה, שהיא הבוסית של הפצ"רית, לא יכולה להיות חלק מהעניין כי יש שאלה גדולה לגבי מה שהיא ידעה ועד כמה היא הייתה מעורבת בשליחת התצהיר הכוזב הזה. כבר ראינו שאי אפשר לשמור על שומרי הסף וראינו שהפרקליטות הצבאית הראשית חטאה בעצמה בטיוח והסתרה, ולכן צודק שר המשפטים שכתב לה שהיא לא יכולה לחקור ולטפל בזה, ואמר לה למשוך את ידיה מהטיפול בעניין הזה,. הוא בהחלט מוסמך להעביר לעובד ציבור אחר".

בהתייחס לתגובתה של היועמ"שית לשר המשפטים ולפיה אין לו סמכות להורות לה שלא לעסוק בפרשה ובכוונה לעסוק בכך, מציין בומבך את אכזבתו מדלות המענה של היועמ"שית שאינה מנמקת את קביעתה כפי שניתן היה וראוי היה לצפות ממנה. "היא אומרת את הדברים בשורה אחת ללא הנמקה וללא התייחסות לסעיף החוק שהוא (השר לוין) מביא. מצער ומאכזב מאוד שכך זה מתנהל. היא חושבת שזה ישכנע מישהו? היא חושבת שהיא מעל החוק? הוא מפנה אותה לחוק והיית מצפה שיהיה כאן דיון רציני, ואנחנו מקבלים משהו לאקוני. זה מאכזב מאוד ומלמד עד כמה אסור חה לטפל בנושא הזה ועליה להסיר את העננה שלא תוסר כשהיא תהיה אחראית על החקירה".

"היא אפילו לא אומרת כמה היא מעורבת בסיפור הזה. היא לא נותנת פירוט מינימאלי שיגבש ראשית שכנוע לטענות שלה. זה נראה כמו ניתוק מוחלט ממה שקורה וחשיבה שלה שהיא מעל החוק, אבל האש הזו מלחכת וחורכת את שולי גלימתה והיא צריכה לתת דין וחשבון לציבור", אומר בומבך בהתייחס ליועמ"שית גלי ביהרב מיארה.

"היא צריכה למשוך את ידיה מהעניין", הוא אומר ומזכיר עד כמה הסבירה עד כה ביהרב מיארה את החשיבות הכרוכה במניעת ניגוד עניינים, והנה היא עצמה לוקה בדיוק בכך. "היא הסבירה לנו כמה חשוב למנוע ניגוד עניינים ומראית הצדק, בשם זה היא מנעה מינוי של ראש שב"כ במשך חצי שנה, מה שנדחה על ידי בית המשפט העליון. היא אוהבת להיאחז בסוגיית ניגוד העניינים כעיקרון שחולש על כולם, ועכשיו רואים את ההמחשה הבולטת שלו כשהיא לא יכולה לעסוק בפרשיה הזו. היא צריכה לתת גרסה ולא להיות אחראית בשום צורה על החקירה הזו. היא צריכה להיחקר ולהגיד מה היא יודעת על הסיפור, היא צריכה לעבור פוליגרף כמו כל עד בנסיבות כאלה".

עו"ד בומבך מדגיש את חשיבות המהירות שבה יטופלו הדברים על מנת למנוע שיבושי חקירה והעלמת ראיות. אתגר זה מונח לפתחו של שר המשפטים. להערכתו של בומבך העובדה שמדובר באירוע חסר תקדים יביא להתערבותו של בית המשפט העליון.