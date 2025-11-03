נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (שני) לכתבים כי חמאס השיב לישראל את גופתו של החלל החטוף עומר נאוטרה, שהינו אזרח אמריקני, יחד עם שני חטופים חללים נוספים.

טראמפ הוסיף כי שוחח עם הוריו של נאוטרה, רונן ואורנה.

רונן נאוטרה כתב: "וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם. עומר שלנו על אדמת ישראל, סוף סוף. כמה כאב וכמה הקלה".

הגעת שלושת הארונות לאבו כביר הערב דוברות המשטרה

מוקדם יותר הודיע משרד הבריאות כי שלוש גופות של חטופים חללים שהושבו מוקדם יותר לישראל הועברו למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר לצורך בדיקה וזיהוי רשמיים.

על פי ההודעה, "הצוותים, ובהם הרופאים המשפטיים ואנשי המעבדות של המרכז הלאומי לרפואה משפטית, ערוכים לתת מענה מהיר ככל האפשר, ברגישות המרבית כלפי המידע למשפחות".

במכון יבוצע הליך מקצועי הכולל זיהוי ודאי, חקירת סיבת המוות ונסיבותיו. התהליך מתבצע בתיאום מלא עם גורמי צה"ל, שב"כ ומתאם השבויים והנעדרים.

אתמול בערב פרסם ארגון הטרור חמאס הודעה רשמית לפיה ימסור שלוש גופות של חללים חטופים בשעה 20:00.

בהודעתו פרסם ארגון הטרור את החוגר ורישיון הנהיגה של אסף חממי ז"ל, שנפל בטבח 7 באוקטובר.

מוקדם יותר גורמים בחמאס אמרו לערוץ הסעודי "אלחדת'" כי במהלך החיפושים ברצועת עזה חולצו שלושה חללים חטופים.

מחבלי הזרוע הצבאית של חמאס הצטרפו לצוותי הצלב האדום שנכנסו לשכונת שג'אעייה שבמזרח העיר עזה בליווי רכבים הנדסיים, כדי לחפש אחר חללים חטופים.

אתמול הושלם במכון לרפואה משפטית הליך הזיהוי של שרידי הגופות שהעביר חמאס לישראל באמצעות הצלב האדום - ונקבע כי הם אינם שייכים לאף אחד מן החטופים. את שרידי הגופות העביר חמאס לאחר שטען כי איתר אותם במהלך החיפושים ברצועת עזה והציע כי ישראל תבחן האם הם שייכים לחטופים.

בצה"ל טוענים כי יש לפחות שני חללים שחמאס יכול להחזיר בטווח המיידי, ומעריכים כי ישנם בין שלושה לחמישה חללים שחמאס לא יודע את מיקומם.