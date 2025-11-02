דפנה יבין־רכס, מנהלת בית הספר היסודי “צוקי אביב”, הלכה לעולמה בסוף השבוע לאחר מאבק במחלה קשה.

יבין ז"ל שימשה במשך שנים כממונה על העניינים הפליליים בפרקליטות מחוז תל אביב אך לפני ארבע שנים, החליטה להגשים את החלום הגדול שלה ולחנך את דור העתיד.

יבין רכס ז"ל הותירה אחריה שלושה אחים, את בעלה יריב ואת שלושת ילדיהם, אביגיל, אריאל, ודן ואת אביה איש הטלוויזיה חיים יבין.

במשרד החינוך ספדו לה: “בצער רב ובכאב גדול אנו נפרדים היום ממנהלת יקרה, דפנה יבין־רכס, מנהלת בית הספר צוקי אביב תל אביב. אשת חינוך אהובה, חברה לדרך ולערך, אדם של צדק וחסד. ‘ואהבת לרעך כמוך’ היה המצפן שלה - לא סיסמה, אלא דרך חיים. כך חייתה ופעלה בכל מעגלי חייה”.

הלווייתה התקיימה היום בשעה 15:00, בבית העלמין “מנוחה נכונה” בכפר סבא.