לראשונה בישראל, בוצעה השתלת קרנית מלאכותית מסוג EndoArt במרכז הרפואי קפלן.

ההשתלה בוצעה בחולה הסובל מבצקת חמורה בקרנית, לאחר ששלוש השתלות קודמות מקרניות של תורמים אנושיים כשלו.

השתל החדשני, פרי פיתוח ישראלי של חברת EyeYon Medical, נועד להחליף את תפקוד האנדותל בקרנית מבלי להזדקק לתרומת רקמה ביולוגית. מדובר בפריצת דרך עולמית בתחום רפואת העיניים, המספקת מענה לחולים שאינם כשירים להשתלות קונבנציונליות.

EndoArt הוא שתל דק במיוחד, ביואינרטי, המושתל בהליך קצר ומדויק, ואינו צפוי להידחות. הוא מיועד לשקם את שקיפות הקרנית בחולים הסובלים ממחלות אנדותליאליות מתקדמות. בעולם כבר דווח על מאות השתלות מוצלחות מסוג זה, עם שיפור ניכר באיכות הראייה של המטופלים.

פרופ' אריה מרקוביץ', מנהל מערך העיניים במרכז הרפואי קפלן, אמר, "מדובר בפריצת דרך אמיתית שמעניקה תקווה לחולים הממתינים להשתלת קרנית במיוחד לאלו שמיצו את כל האפשרויות האחרות. המטופל שעבר היום את הניתוח כבר עבר בעבר 3 השתלות קרנית מתורם אנושי שנכשלו, ולא ניתן היה לבצע אצלו השתלה נוספת. השתל החדש של חברת EyeYon Medical פותח בפניו, ובפני מטופלים רבים נוספים, הזדמנות לראות שוב, בלי להזדקק לתרומת קרנית אנושית. זהו צעד חשוב במיוחד בישראל, שבה תורי ההמתנה להשתלות קרנית יכולים להימשך חודשים ואף שנים".

נחום פררה, מנכ"ל EyeYon Medical, מסר, "ההשתלה הראשונה של EndoArt בבית החולים קפלן מסמלת עוד שלב משמעותי במסע שלנו להחזיר ראייה לאנשים ברחבי העולם. הטכנולוגיה שנולדה בבית חולים קפלן חוזרת אל בית החולים לאחר מאות ניתוחים מוצלחים ברחבי העולם, כמוצר מוגמר, בטוח ויעיל. אנו גאים לשתף פעולה עם צוותי העיניים המובילים בישראל ולהמשיך להביא חדשנות פורצת דרך מתחום המדע הישר אל חדר הניתוח. זהו רגע מרגש עבור הצוות שלנו - לראות כיצד טכנולוגיה ישראלית משנה חיים באמת".

חברת EyeYon Medical היא חברת מכשור רפואי ישראלית המתמחה בפתרונות מתקדמים למחלות קרנית. השתל שפיתחה, EndoArt, מהווה את הפתרון הראשון בעולם להחלפת שכבת האנדותל בקרנית מבלי להזדקק לתורם אנושי.