יום לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, שיגר רס"ם (במיל') יוסי הרשקוביץ ז"ל הודעה מרגשת לקומיקאי ואיש התקשורת חנוך דאום.

את ההודעה, שנשלחה ב-8 באוקטובר והתפספסה על ידי דאום, הוא שיתף הבוקר (ראשון), לאחר שאלמנתו של יוסי הפנתה את תשומת לבו להודעה.

בהודעתו כתב הרשקוביץ, "חנוך מה קורה? שמי יוסי הרשקוביץ, שכן שלך מגבעות. גויסתי אתמול בצו 8 עם עוד אלפי לוחמים שהגיעו לכאן. יש לך המון השפעה ברשת והמלחמה שלנו כרגע היא על המורל. הפוסטים צריכים לדבר רק הטוב שיש בעם ישראל. לא להתעסק במה שהיה, יהיה לנו מספיק זמן לזה".

דאום הסביר כי לא הבחין בהודעה בזמן אמת בשל הכאוס ששרר באותם ימים. לדבריו, "תראו את התאריך. בשמונה לאוקטובר בבוקר, יוסי הרשקוביץ ז"ל שכבר קפץ עם חייליו למילואים, שלח לי הודעה שכתב מדם ליבו. פספסתי אותה בזמן אמת בגלל הכאוס הכללי שהיה פה, והשבוע אלמנתו שלחה לי אותה שאראה".

עוד הוסיף דאום כי הרשקוביץ שלח את ההודעה "רגע לפני שנכנס לקרבות קשים בטיהור קיני מחבלים בבית חנון, ביקש ממני לעשות מה שאני יכול כדי לאחד את העם. לעסוק בטוב המשותף. צמרמורת".

הרשקוביץ נפל כחודש לאחר מכן בקרב בצפון רצועת עזה, בגיל 44. הוא הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. "גם מורשת חשובה מאין כמותה", כתב דאום, "אנשים אחים אנחנו".