העיצומים במועצה הדתית ירושלים נמשכים, לאחר שבית הדין האזורי לעבודה בירושלים דחה היום (א') את בקשת הנהלת המועצה למתן צו מניעה נגד החרפת הצעדים הארגוניים עליהם הכריזה ההסתדרות.

נציגות העובדים נענתה להצעת בית הדין בכל הנוגע להצבת שלטי העיצומים, כך שהשלטים לא יוצבו על מכונות התשלום, ולא יופיע בהם הכיתוב "המכונה מושבתת". עם זאת, הוחלט כי שלטים חלופיים יוצבו במקום בולט אחר, ונוסחם יעודכן בהמשך.

בית הדין הורה להנהלת המועצה הדתית שלא לפנות ישירות לעובדים בכל הנוגע למכונות התשלום. בוועד העובדים בירכו על ההחלטה וציינו כי הם "מכבדים ומברכים על החלטת בית הדין".

בהודעת ועד העובדים שנחתמה על ידי יו"ר הוועד רייזי אייזין נמסר כי ההוראות החדשות לצעדים הארגוניים נכנסות לתוקף באופן מיידי. לפי ההנחיות: במקוואות - לא תתקיים גביית תשלום כלל ולא יינתן סיוע בכל הנוגע למכונות התשלום; באגף הנישואין - לא תתבצע גבייה; ובכלל המשרדים - לא יינתן מענה טלפוני.

בנוסף, הובהר כי בכל מקרה של פנייה מצד הנהלת המועצה או מי מטעמה בנוגע למכונות התשלום, על העובדים לדווח על כך באופן מיידי לוועד העובדים. בהודעה סיכמה יו"ר הוועד רייזי אייזין, "למען עתידנו, המשיכו לשמור על משמעת ארגונית מלאה".

מטעם המועצה הדתית ירושלים לא נמסרה תגובה לערוץ 7.