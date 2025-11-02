בעולם התורה מציינים היום (ראשון) את יום האזכרה ה-25 לפטירתו של הרב משה לוי זצ"ל, מגדולי פוסקי ההלכה בדור האחרון ומרבני ישיבת "כסא רחמים".

לרגל חצי היובל, יצא לאור כרך חדש מתורתו - החלק השמיני בסדרת שו"ת "תפלה למשה", הכולל עשרות תשובות בנושאים אקטואליים בד' חלקי השולחן ערוך, ובהם התכתבויות תורניות עם גדולי פוסקי הדור כגון הרב עובדיה יוסף, ראש הישיבה הרב מאיר מאזוז, רבה של ירושלים הרב שלמה משאש והראש"ל הרב יצחק יוסף.

בין הנושאים הנידונים בספר החדש: ברכת הלחמניות המתוקות, ישיבה בין תפילת לחש לחזרה, ברכה על מסטיק ו"במבה", ברכה אחרונה על גלידה, ודין הנאה ממעשה שבת שנעשה בידי חברת החשמל.

אמש (מוצ"ש) והיום (א') התקיימו עצרות זיכרון ברחבי הארץ, כאשר העצרת המרכזית תיערך בשעות אחר הצהריים בישיבת "כסא רחמים" בראשות ראש הישיבה הרב צמח מאזוז והראשון לציון הרב דוד יוסף. המונים פקדו את ציונו בבית העלמין פוניבז' בבני ברק לתפילה וישועה.

הרב משה לוי נולד בתל אביב, למד בת"ת "סיני" ובישיבת "הישוב החדש". בעקבות התרשמותו ממאמר שכתב ראש ישיבת "כסא רחמים" הרב מאיר מאזוז, הצטרף לישיבה בשנת תשל"ח ומונה לר"מ בשנת תשמ"א, טרם נישואיו. בהמשך נשא את רעייתו הרבנית מזל לבית אנג'ל, והחל למסור שיעורים ולהוציא לאור ספרי הלכה.

הרב לוי שימש זמן קצר כדיין בבית הדין "משפט וצדק" של הישיבה, אך פרש מתפקידו כדי להקדיש את זמנו ללימוד תורה. הוא ייסד כוללים בערים שונות, ובשנת תשנ"ט הקים את בית הכנסת ובית המדרש "יוסף דעת" בבני ברק, בו מסר את שיעוריו.

הרב לוי זצ"ל נפטר בגיל 39 לאחר ייסורים קשים ממחלת מעיים. ראש הישיבה, הרב מאיר מאזוז, אמר עליו בעצרת השבעה: "אני שיכלתי אותו, זה היה כמו הבן שלי. אשרי שזכיתי להיות לי חלק בתורתו, אבל חבל שלא זכינו שיאריך ימים ושנים".

על שמו נקראו מוסדות רבים ברחבי הארץ, בהם: ישיבת "ברכת השם" בנתיבות, כולל "הליכות משה" בבני ברק, ות"ת "האיש משה" בבת ים. הרב לוי חיבר ספרים רבים, ובהם "מנוחת אהבה", "ברכת ה'", "מלווה ה'", שו"ת "תפלה למשה" ו"יוסף דעת".