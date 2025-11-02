הנהלת השבועון החרדי 'משפחה' הגישה תביעה אזרחית בסך 1.4 מיליון שקלים נגד קבוצת התקשורת החרדית 'הפרגוד', אותה מפעיל איש התקשורת יעקב קצבורג.

כתב התביעה עוסק בטענה להפרת זכויות יוצרים, התעשרות שלא כדין ובקשה לצווי מניעה וצו למתן חשבונות.

בתביעה נטען כי קבוצת 'הפרגוד', המפעילה עשרות קבוצות ווטסאפ וחשבונות ברשתות חברתיות שונות המיועדים לציבור החרדי, פרסמה כתבות וטורים מתוך מגזין 'משפחה' ללא רשות, בדרך של צילום ישיר מהעיתון.

לדברי התובעת, "מדובר בהעתקה מתוך שבועון מודפס שאינו מפורסם במלואו באינטרנט ואינו נגיש למי שאינו מנוי של העיתון. מדובר בפגיעה קשה בתובעת ובליבת פרנסתה".

בכתב התביעה נטען כי הנהלת העיתון פנתה מספר פעמים לנתבע בבקשה לחדול ממעשיו, אך לאחר התחייבות ראשונית חדל הנתבע זמנית - ואז שב לפרסם את הכתבות.

לטענת קצבורג, כתבים בעיתון הם שביקשו ממנו לפרסם את טוריהם בקבוצות.

כתב התביעה כולל פירוט של לפחות 14 מקרים של פרסום כתבות מתוך מגזין 'משפחה' בשנים 2024-2025, לרבות טורים של יוסי אליטוב, שמעון ברייטקופף, רפאל וואהל, דוד דמן, אריה ארליך ואחרים.

המגזין דורש בין היתר פיצוי כספי, צו מניעה קבוע והוראה לחשיפת כלל ההפרות שבוצעו.

יענקי קצבורג, מנהל 'הפרגוד', מסר בתגובה: "קבוצת הפרגוד שפעילה באינסטגרם, בווטסאפ ובטיק טוק, מביאה עמה בשורה חדשה של עיתונות שקופה וכזו שמצליחה לגרוף מיליוני צפיות ברשת מידי חודש וכנראה יש מי שהדבר מציק לו. מול התביעה המצחיקה הזו אגיש כתב הגנה עד שתסולק על ידי ביהמ"ש, והנושא בטיפול עורך הדין פיני קלמן. יחד עם זאת מיהודים חרדים כמו בעלי 'משפחה' הייתי מצפה לדון בדין תורה כפי ההלכה".