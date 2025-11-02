הלל לאה חניה, בת 22 מהיישוב חרשה, סטודנטית לתואר ראשון בהוראת אמנות במכללת תלפיות בחולון, פרסמה לאחרונה ביוטיוב שירת נשים חדשה ומקורית בשם "כמה הלכת" - שיר שכתבה והלחינה בעצמה, בהשראת סיפור גן עדן, עץ הדעת והנחש.

חניה משלבת בשיר גם את מילות הלחן החסידי "הנשמה יורדת", הידוע בקרב חסידי חב"ד. לדבריה, הקטע שולב מתוך כוונה להזכיר כי ירידת הנשמה לעולם הזה היא חלק ממסע נשגב, גם כשנראה שהוא כרוך בירידה.

בראיון לערוץ 7 סיפרה חניה, "סיפור גן עדן, עץ הדעת, החטא והנחש היו ההשראה שלי לשיר. הרגשתי צורך 'להזהיר את הציבור' מפני הערמומיות של הנחש הפנימי. הוא לא תמיד נראה כמו דמות רשעית, אלא לפעמים מתחפש לצדיק, מדבר בלשון הלכתית, ומשכנע אותך שאתה לא שווה. כמו אז, כשהוא דחף את חווה בטיעון תורני ש'אם אין איסור בנגיעה - אין גם באכילה'".

לדבריה, המסר של השיר אינו רק אישי אלא גם לאומי. "במצב של כאב ואובדן כמו זה שהמדינה עוברת - נפילת חיילים, תסכול מהתנהלות הממשלה, הפירוד - קל להרגיש ייאוש. אבל אם נביט אחורה, נראה כמה הלכנו - וזה יכול לתת הרבה תקווה לעתיד", אמרה.

השיר עבר גלגולים רבים עד שהושלם, וחניה מספרת שזכתה לסיים את ההקלטות סמוך לשבת פרשת בראשית. בקרדיטים לשיר: עיבוד והפקה - רון חניה, מיקס ומאסטרינג - יוגב לוי, עיצוב עטיפה - נעמה סטפנסקי.

"אם לא נדע לשמוח במה שיש לנו ביד - כל השאיפות ייהפכו למרוץ מתיש", היא מסכמת. "כי זה אין סוף, כי אנחנו חלק מאין סוף, וכי ירידה זו צורך עלייה - עד שכל זה הוא כדאי."