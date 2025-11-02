לאחר כשבע עשרה שנים מאז פרסום החלק הראשון, מפרסם הרב גדעון בנימין, מרבני ישיבת שעלבים ולשעבר רב היישוב נוף איילון, את שני החלקים הנותרים בסדרת ספרו ההלכתי הפקדתי שומרים. הסדרה עוסקת בדיני שומרים, שוכרים והלכות ממון מתוך חלק חושן משפט.

החלק השני בסדרה כולל את סימנים רצג-שב, והחלק השלישי את סימנים שג-שיט ושמ-שמז. בסופו של החלק השלישי צורף מפתח מקיף לכל חלקי הסדרה. בנוסף צורפו שני חיבורים מסכמים - הפקדתי שומרים הקצר ו-הפקדתי שוכרים הקצר - הכוללים סיכומי הלכות והפניות מדויקות למקורות.

לדבריו של הרב בנימין, סדר הנושאים נקבע על פי ספרי פתחי חושן מאת הרב בלויא זצ"ל. עוד ציין כי בסוף חלק ג' צורפו גם מילואים לשלושת הכרכים, אליהם מופנות הערות במהלך הספר.

במבוא לחלק הראשון של הסדרה התייחס הרב בהרחבה לטענת "קים לי" ולבעיות העולות משימוש תדיר בה. לדבריו, "נראה פשוט שבמקרה שלדיין ברור שיש לפסוק דווקא לטובת התובע, הוא יכול לעשות זאת ואינו צריך להתחשב בטענת 'קים לי'".

בדברי ההודאה שצורפו לספר הודה הרב בנימין להקב"ה, לרבותיו - הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל והרב משה גנץ - ולישיבת שעלבים בה הוא מלמד קרוב לחמישים שנה. הוא הוסיף תודה לקהילת נוף איילון, בה כיהן כרב במשך 27 שנים, לעורך הספר הרב בעז מרדכי ולבני משפחתו.

הספר מוקדש לעילוי נשמת נכדו שובאל בן דוד טוביה ושלומית אסתר הי"ד. בדבריו כתב הרב כי שובאל "עלה בסערה השמימה בקרב גבורה בארץ הלבנון בהושענא רבה תשפ"ה, כאשר נחלץ לעזרת ה' בגיבורים".