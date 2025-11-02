ביום חמישי האחרון הושק הספר "נפגש בחלומות" מאת שילה אלג'ם, לוחם שריון בן 22 ותלמיד ישיבת ההסדר שדרות.

הספר, שיצא לאור בדיוק שנתיים לאחר אירועי שמחת תורה תשפ"ד, נכתב בחלקו הגדול מתוך הטנק שבו שירת במהלך הלחימה ברצועת עזה במסגרת מלחמת חרבות ברזל.

ביום שישי שלאחר ההשקה, שעות לאחר כניסת שעון החורף, נפתח הספר על ידי אחד מקוראיו ונקרא בנשימה אחת. "פתחתי עמוד אחד, ואז עוד אחד… ומצאתי את עצמי שוקע לתוך סיפור שלא מרפים ממנו עד שמסיימים", כתב שי נתן, ממשתתפי הערב.

הספר עוסק בתחושות הפנימיות של לוחם החווה את שדה הקרב בזמן אמת, תוך שילוב בין תיעוד אישי כנה לבין מחשבות על אמונה, חברות, משפחה ובחירה בחיים. "הוא מצליח לכתוב בלי ציניות, בלי מסכות, עם לב פתוח לגמרי. יש בו כאב, אבל גם הרבה תקווה", הוסיף נתן.

שילה עצמו נפצע פעמיים במהלך הקרבות, אך ניצל בנס. הסרטונים שתיעדו את האירועים פורסמו על ידי חמאס, ומתעדים את הרגעים שבהם היה מצוי בסכנת חיים ממשית - אך שרד ונותר כדי לספר את סיפורו.