ברק גונן מרצה בכיר לסייבר במרכז האקדמי לב, משוחח עם ערוץ 7 בפרק הראשון של הסדרה "מדברים סייבר" על הסכנות הנובעות מעולמות הדיגיטל לאדם הפשוט.

ראשית, הוא מספר על ההיכרות שלו, עם עולם הסייבר. "אני בוגר תלפיות והייתי קצין ב-8200, התפקיד האחרון שלי היה מנהל הפיתוח של תוכנות הריגול לטלפונים הסלולאריים ומה שבחרתי לעשות אחרי השחרור, זה ללכת ולהתעסק עם חינוך כדי להגדיל בעצם את הבסיס של הפירמידה של ההון האנושי המוכשר שיש לנו במדינה.

מתוך הבסיס הזה של הפירמידה, חלק מגיעים לשירות ביטחוני, בין אם זה בצבא ובין אם זה ביחידות של שב"כ ומוסד וחלק מגיעים להייטק. לאוכלוסייה של הסטודנטים ושל הסטודנטיות שלי במרכז האקדמי לב אני נותן את הבסיס הטכנולוגי הכי חזק, כדי שהם יוכלו להצליח בכל דרך שבה הם יבחרו" הוא מוסיף.

מכאן הוא עובר לאיפיון הבעיה בעולם הדיגיטלי. "אנחנו מנצחים את האויבים שלנו בהייטק - אבל בלואו-טק אנחנו מפסידים. למה הכוונה? אנחנו יודעים לעשות מבצעי סייבר, כמו שמעט מאוד מדינות אחרות יודעות לעשות, אם בכלל. אבל האויבים שלנו פונים לכיוון אחר לגמרי.

הם לא מנסים לתקוף את התשתיות שלנו. מה שהם עושים, הם פועלים נגדנו דרך הרשתות החברתיות, כדי להפר את הריבונות שלנו, להוות עלינו איום ביטחוני, איום בדעת הקהל של מדינות ידידותיות ובסופו של דבר, גם איום שנועד לגרום לנו לשסעים, פילוגים, וגם לפרק את הקיום שלנו כמדינה דמוקרטית. כלומר, בעוד אנחנו עושים מבצעים מאוד ממוקדים הם פועלים בעולם התודעה".

הוא מתבקש להתייחס לבינה המלאכותית ולעובדה שהתחושה היא שהטכנולוגיה הזו פרצה לחיינו בבת אחת ולא בהדרגה. "קשה לדעת מתי טכנולוגיה פתאום תגיע לרמת בשלות. אני יכול לספר שהחן טכנולוגיות שפיתחנו בצבא במשך עשרות שנים ואנשים זכו עליהן פרסי ביטחון ישראל וניסו לעשות איזה משהו קטן ולהתקדם צעד אחר צעד ופתאום היום אתה רואה את הטכנולוגיות האלה שנכנסות לכל מכשיר סלולר.

בהרבה מקרים, הטכנולוגיה מקדימה את המדינה, בהבנה של מה הפוטנציאל - לא רק בהיבטים החיוביים אלא גם לגבי השאלה מה הסכנות והאיומים של הפיתוח. לכן חשוב שנדבר על הרשתות החברתיות: ראשית לעסוק בשאלה איך הרשתות החברתיות מפרות את הריבונות והמשילות של מדינת ישראל, אחר כך לדבר על הסיכונים הביטחוניים שהרשתות מעמידות בפני מדינת ישראל בדרך שבה האויבים שלנו משתמשים בהן ובסוף על הסיכונים לדמוקרטיה", הוא מדגיש.

לדבריו "ברשתות כאשר עושים קמפיין תודעה מטרגטים את הקהל הרחב, כך גם בתרגילי הונאה, כמו שעושה המודיעין האיראני. אנחנו יכולים למצוא מחר בבוקר וידאו שאנחנו אומרים דברים שהם פייק לחלוטין שילד בן 14 יודע לייצר. אלה חלק מהדברים שאנחנו חייבים להיות ערים אליהם היום - כדי שלא יקרה לנו עוד כמה שנים".

בפרק הבא: משילות וריבונות בעולם הדיגיטלי