רביב דרוקר: צריך לחזק את היועמ"שית חדשות 13

העיתונאי רביב דרוקר התייחס הערב (ראשון) בשידור בחדשות 13 לפרשת היעלמותה ואיתורה של הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת, האלופה יפעת תומר ירושלמי, וקרא לחזק את היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה.

דרוקר ציין כי יש הבדלים בין אופן ההתנהגות של גורמים שונים מאז אירועי ה-7 באוקטובר. לדבריו, "יש אנשים שמואשמים בכך שהם עשו עבירות על ביטחון המדינה בסיפור של ההדלפה ל'בילד', או ב'קטארגייט'. הם חוזרים לטוויטר, מצייצים, מתנהגים כאילו דבר לא קרה".

עוד אמר, "יש אנשים שהם חלק ממחדל שבעה באוקטובר, אף אחד מהם לא לקח על עצמו שום אשמה. ויש אנשים מהצד השני, כמו הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, שאתה רואה אותם בהלוויות ואיך הוא נראה שם, וכמו מה שהפצ"רית עשתה, שלקחה על עצמה את האחריות, התפטרה וכנראה גם ניסתה להתאבד הלילה".

דרוקר הוסיף כי עצם ההדלפה שמיוחסת לתומר ירושלמי לא הייתה בהכרח עבירה, אם הייתה מקבלת אחריות: "ההדלפה כשלעצמה, אם היא הייתה לוקחת על עצמה האחריות, היא בכלל לא עבירה, כי היא כפצ"רית מותר לה להעביר חומר, בדיוק כמו שנתניהו לקח על עצמו הדלפה של יונתן אוריך".

הוא מתח ביקורת על התבטאויות שנשמעו במהלך היום, ואמר, "כשאתה רואה את שמונה ההודעות של שר הביטחון, שאומר שהוא ישלול את דרגותיה, וכשאתה רואה את כל המסע שהתבצע אפילו בשעות שבהן היה חשש לחייה, יש דבר אחד שעובר לך בראש - שמישהו צריך לחזק גם את היועמ"שית".

דרוקר סיכם את דבריו בקריאה לחזק את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה: "הכל מופנה עכשיו כלפי גלי בהרב מיארה, וגם אם היא נראית חזקה ומברזל, צריך אני חושב כל אדם הגון לחזק את היועמ"שית בימים כאלה".