ראש מועצת יש"ע ובנימין, ישראל גנץ, עדכן הערב (ראשון) את תושבי האזור כי הרידוד בכוחות ההגנה המרחבית (ההגמ"ר) יבוצע באופן חלקי בלבד, וכי הכוחות ימשיכו להימצא ביישובים ובגושי ההתיישבות לפחות עד סוף השנה - בהתאם להערכת מצב ביטחונית.

ההודעה פורסמה בעקבות פרסומים ושמועות על רידוד הכוחות, ובאה לאחר שיח מתמשך בין מועצה אזורית בנימין, מועצת יש"ע ופיקוד מרכז, בראשות האלוף אבי בלוט.

לדברי גנץ, "בשיח רציף שאנו מקיימים עם פיקוד מרכז הוחלט, כי כוחות ההגמ"ר שנמצאים ביישובים מאז תחילת המלחמה יוותרו ביישובים ובגושים עד סוף השנה, וירודדו בהתאם להערכת המצב".

הוא הדגיש כי "על אף שהמצב אינו דומה למה שהיה בתחילת המלחמה, יש עדיין צורך מובהק בהשארת כוחות ביישובים. לכן, בתיאום עמנו, הוחלט על רידוד באופן חלקי בלבד של ההגמ"ר".

עוד נמסר כי צה"ל ממשיך לתגבר את מרכיבי הביטחון היישוביים. בין היתר, נמסרו רכבים ממוגני ירי לרבש"צים, לצד ציוד לחימה מתקדם לכיתות הכוננות, "פעולות אלו יימשכו ויחזקו אף יותר את היישובים בהמשך הדרך".

בתוך כך, גנץ קרא לממשלה לקחת אחריות תקציבית: "אנו דורשים שהמדינה תשתתף בהוצאות השמירה על היישובים, שהפכו לעול כבד על התושבים. יש צורך דחוף להסדיר את השמירה ביישובים ביו"ש, כך שתשקף את הצרכים הביטחוניים בשטח ותתוקצב בהתאם".