המשטרה עצרה הלילה (שני) את הפצ"רית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, וכן את התובע הצבאי הראשי לשעבר.

השניים נחקרים בחשד לשיבוש הליכי חקירה והפרת אמונים, בין השאר נוכח העלמות הטלפון של תומר ירושלמי.

מדוברות המשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים נעדכן כי במסגרת החקירה המתנהלת על ידי צוות מיוחד במשטרת ישראל, בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות, לפני זמן קצר הוחלט על מעצרם של שני מעורבים מרכזיים בפרשה".

עוד נמסר כי "בהתאם להתפתחות החקירה , השניים צפויים להיות מובאים מחר להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב".

אתמול בערב הודיעה המשטרה כי תומר ירושלמי נמצאה בריאה ושלמה לאחר שהוגדרה נעדרת עם חשש כבד לחייה. תומר ירושלמי יצרה קשר עם בעלה, אשר עדכן מיד את המשטרה.

למרות שאותרה בריאה ושלמה, במשטרה ממשיכים בחיפושים אחר מכשיר הטלפון הנייד שלה, שטרם נמצא ומוגדר בשלב זה ככבוי.

תומר-ירושלמי אמורה הייתה להיחקר בימים הקרובים בגין עבירות של חשד לשיבוש הליכי חקירה, הוצאת חומרים מסווגים ותצהיר כזב. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אתמול להתפתחויות הדרמטיות בפרשת ההדלפות משדה תימן, וקרא לבצע חקירה בלתי תלויה לאירועים.

"האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע", הבהיר ראש הממשלה.

תומר ירושלמי נמצאת בלב סערה ציבורית אחרי שנחשף כי היא עומדת מאחורי הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן בו נראו לכאורה לוחמים תוקפים מחבל חמאס.