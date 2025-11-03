עלי מוחמד נאיני, דובר משמרות המהפכה באיראן, מציין כי לא בוצעה חבלה כלשהי בפעולה הישראלית שבה חוסל מנהיג חמאס איסמאעיל הניה, בעת שהותו באיראן ב-31 ביולי 2024.

בריאיון לטלוויזיה האיראנית אמר נאיני כי פעולת החיסול בוצעה באמצעות שיגור טיל לעבר חלון החדר בו שהה הניה, בעת שניהל שיחה עם הגורם ששיגר את הטיל הקטלני.

לדבריו, המתנקשים עקבו אחר מיקומו של הניה באמצעות מעקב אחר הטלפון הנייד והטאבלט שלו.

בהתייחסו למלחמת 12 הימים בין איראן לישראל, שהתרחשה ביוני 2025, אמר נאיני כי לישראל אין כיום את היכולת לפתוח במלחמה - לא רק בשל מחסור בתחמושת, אלא גם בגין מחסור בטכנולוגיה וחולשת מערך ההגנה האווירית.

הוסיף נאיני כי לפי שעה אין סימנים ליכולות אסטרטגיות חדשות שעשויות לאפשר לישראל להציב יעדים חדשים בעימות צבאי או לחזק באופן משמעותי את כוח ההרתעה שלה.