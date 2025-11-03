המשטרה פשטה היום (שני) על משרדי ההסתדרות וביצעה גל מעצרים של בכירים בארגון ושל מעורבים נוספים במשק במסגרת פרשת שחיתות חמורה. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד עוכב יחד עם בת זוגו.

הפשיטה - שהתבצעה על משרדים בהסתדרות, על תאגידים וחברות ממשלתיות, על עיריות ועל 55 בתים פרטיים - החלה הבוקר סביב השעה 6:00. במסגרתה עצרו חוקרי להב 433 שמונה חשודים ועיכבו לחקירה 27 נוספים בהסתדרות ובמשק, בהם שני ראשי ערים ובכירים ברשויות המקומיות.

לפי החשד, איש עסקים שנחשב לבכיר בהסתדרות חילק ג'ובים ומינה מקורבים לראשי ועדים בשלל תחומים, בין השאר ברשויות, תאגידים, וחברות ממשלתיות, כשבו בזמן הוא גם דואג למנות אותם כחברי דירקטוריון בחברות שונות. הבכיר נעצר לצד בנו. המשטרה עצרה גם איש עסקים נוסף, כמו גם יו"ר של ועד עובדים מאחד הוועדים. ראשי העיר שנעצרו הם מערים בדרום ובצפון הארץ.

ראש להב 433 ניצב מני בנימין אמר הבוקר לאחר הפיכת הפרשה לגלויה: "מדובר בחקירה סמויה שנמשכה כשנתיים, במסגרתה נחשפו חשדות לעבירות מתחום טוהר המידות, אשר בוצעו לכאורה על ידי נושאי משרה בשירות הציבורי ובמשק הישראלי. מהחקירה עד כה מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי. החקירה עודנה נמשכת וצפויים להיחקר חשודים נוספים בימים הקרובים, החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית של פרקליטות המדינה".

המפכ"ל רב-ניצב דני לוי קיים הערכת מצב עם ראש לה"ב 433, ומסר כי "מדובר בפרשה מהחמורות שהכרנו. קיים חיבור בין אנשי עסקים לבכירים במשק לרבות ועדי עובדים, ויצירת קשר אלקטורלי וקידומי במקביל. נפעל בנחישות וללא חשש מחקירת בכירים במטרה להגיע לחקר האמת".

במסגרת החקירה, המשטרה ערכה חיפושים ב-55 בתים, בשש רשויות מקומיות שונות. מלבד שני ראשי העיר שנעצרו, המשטרה תזמן לחקירה ראשי רשויות נוספים. העצורים, יובאו בהמשך היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.

יו"ר אגף הסברה, דוברות ופרסום בהסתדרות, יניב לוי, התייחס לפרסומים ומסר: "אנו בטוחים בחפות אנשינו ומשתפים פעולה עם רשויות האכיפה. מטבע הדברים, אין באפשרותנו להתייחס להליכים מתנהלים. פעילות ההסתדרות למען הציבור נמשכת כסדרה, לרבות כלל שירותי הארגון ברחבי הארץ".