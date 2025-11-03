המשטרה עדכנה כי אותרה הנעדרת פרופ' נורית יערי בת ה-78 מתל אביב, כשהיא בחיים אך נזקקת לטיפול רפואי.

צוותים רפואיים הוזעקו למקום. עקבותיה של חוקרת התיאטרון יערי נעלמו לפני כשבוע, כשיצאה מבית החולים איכילוב.

על פי המשטרה בנסיונה לחזור לצפון תל אביב נקלטה יערי במצלמות כשהיא נראית מבולבלת. הבוקר (שני) היא אותרה בסמוך לנחל איילון, שם ככל הנראה שהתה במשך כמה ימים מתחת לגשר שעובר בין מחלף ההלכה לרוקח.

מהמשטרה נמסר: "המשטרה מבקשת להודות לשוטרים, למתנדבים, לכיתות הכוננות, לסיירי אגף סלע של עיריית תל אביב, ליחידות המסייעות ולאזרחים הרבים שהצטרפו לחיפושים וסייעו במאמצים, וכן לכלי התקשורת על שיתוף הפעולה והסיוע בהפצת הפרטים לציבור".