גורמים הבקיאים בפרטי החקירה סביב פרשת היעלמותה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, מעלים חשד חמור: פרשת ההיעלמות הייתה מבוימת ולא ניסיון התאבדות אמיתי.

לפי אותם גורמים שצוטטו בחדשות 12, תומר ירושלמי לקחה עמה שני מכשירי טלפון - אחד לצורך איכון ואיתור על ידי כוחות החילוץ, והשני, לפי החשד, נועד לזריקה לים כדי להקשות על המשך החקירה.

עוד נטען כי מכתב הפרידה שנמצא אינו מנוסח כמכתב התאבדות טיפוסי והוא "מוזר ומלא ברמזים שלא מאפיינים מכתבי התאבדות".

על פי דיווח נוסף, תומר ירושלמי נכנסה אתמול לים בשעות שבהן אבד עמה הקשר. היא אותרה בסופו של דבר על ידי צוותי החיפוש, כשהיא לבושה בבגדים רטובים ומכשיר הטלפון שלה איננו ברשותה.

הלילה לא התקיימה חקירה עקב מצבה הנפשי. במשטרה בודקים האם המכשיר - שעלול להוות ראיה מהותית - אכן נותר במים.

בידי החוקרים כבר מצוי תיעוד קבוצת הווטסאפ שבמסגרתה בוצעה ההדלפה שבמרכז הפרשה, אך נבדקת האפשרות כי קיימים כיווני חקירה נוספים.

המשטרה פתחה בסריקות לאחר שתומר ירושלמי לא הופיעה לפגישה שתואמה מראש עם עורך דינה. בעקבות כך פנה עורך הדין למשטרה. במקביל, בתה מצאה מכתב בבית ויצרה קשר עם גורמי החירום.

על פי עמדת המשטרה, גם אם יוכח כי מכשיר הטלפון הושלך לים בכוונה תחילה, ניתן יהיה להמשיך בהליכים הפליליים בגין שיבוש מהלכי חקירה.