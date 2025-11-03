הכתב לענייני משפט ב"i24NEWS" אבישי גרינצייג התייחס לפרשת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, ומתח ביקורת חריפה על התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בכל הנוגע לחקירה המתנהלת.

לדבריו, "כשטענו שסגן הפצ"רית לא יכול לבדוק את סביבת הפצ"רית - נאמר בתגובה שמדובר בהטלת רפש במשרתי ציבור מסורים. המציאות מדברת בעד עצמה".

גרינצייג תהה מדוע בהרב מיארה לא פסלה את עצמה מהטיפול בפרשה: "היית מצפה שאחרי אירוע כזה, היועמ"שית תיקח צעד אחורה. תחשוב על אמון הציבור. היועמ"שית הייתה בקשר עם הפצ"רית על הסיפור של בדיקת ההדלפה. מראית עין של ניגוד עניינים היא בעצמה דבר פסול".

הוא הוסיף כי "הבעיה שלבהרב מיארה ממש לא אכפת מה חושבים עליה. את לא מבינה שאת נמצאת בסיטואציה בעייתית?" עוד טען גרינצייג כי החקירה כולה לוותה בכשלים חמורים: "החקירה הזו התנהלה באופן עקום שקשה למצוא לו תקדים. היועמ"שית מיוזמתה מסירה את צו איסור הפרסום, עוד לפני שהראיות היו בידי המשטרה".

בהתייחס לאופן שבו התנהלה הפרשה בימים הראשונים, כתב: "זה אירוע משוגע. במשך כמה ימים, הפצ"רית מספיקה להיפגש פעמיים עם הרמטכ"ל, להוציא מכתב לתקשורת על הפרשה, להיפגש שוב ושוב עם עורך דינה, בינתיים הגרסאות יוצאות החוצה. והיועמ"שית לא מורה לחקור אותה בדחיפות".

גרינצייג הדגיש כי אין לו עניין במעצרה של תומר ירושלמי, אך התריע על מה שכינה "שיבוש חקירה": "זה הזוי שבמשך ימים ארוכים היא לא נדרשת למסור גרסה ואף אחד לא תופס את הטלפון שלה כדי לדעת מי ידע ומה ידע. הרי החשש משיבוש הוא גדול מאוד, בטח ובטח בתיק חקירה שכל העניין שלו הוא שיבוש וטיוח".

לסיכום דבריו הזהיר כי אם אכן המכשיר הושמד, "זה לא מחדל חקירה אלא פשע חקירה. כי הכל היה צפוי מראש. הייתי אומר שהיועמ"שית תידרש לתת תשובות, אבל זו בדיחה. מי יכול לדרוש ממנה משהו?"

"כשאתה מאותרג מכל כיוון - זו התוצאה", סיכם.