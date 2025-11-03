לרגל יום השנה ה-30 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, משיק הזמר והיוצר יהורם גאון ביצוע חדש לשיר "הו רב חובל", אותו תרגמה והלחינה המשוררת נעמי שמר ז"ל.

גאון מסר עם פרסום השיר: "עכשיו, שלושים שנה לרצח הנתעב של יצחק רבין, הרגיש לי הכי קרוב והכי אמיתי להוציא ביצוע משלי לשיר המרגש של נעמי שמר".

השיר "הו רב חובל" מבוסס על שיר קינה שכתב המשורר האמריקאי וולט ויטמן לאחר רצח נשיא ארה"ב אברהם לינקולן.

נעמי שמר תרגמה את השיר לעברית והלחינה אותו, והוא זכה לפרסום ראשון בביצועה של הזמרת מיטל טרבלסי במלאת שנה לרצח רבין.