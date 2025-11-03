הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, כינס היום (שני) פורום מבצעי ייחודי בהשתתפות מפקדי מסגרות לוחמות במילואים מדרגת סגן-אלוף ומעלה, יחד עם פורום המטה הכללי.

במפגש עמד הרמטכ"ל על האתגרים שעמדו בפני צה"ל בשנתיים האחרונות, ועל השלב בו ניצבת כעת מערכת הביטחון.

בדבריו התייחס הרמטכ"ל לרוח התקופה ולמשמעות זיכרון רצח רבין בצה"ל: "30 שנה לרצח רבין - חובתנו בצה"ל לזכור את לקחי התקופה ההיא. תפקידנו כמפקדים לשמור על החוסן הפנימי בצה"ל גם כשבחוץ יש מחלוקת ולהוות דוגמה לאחדות העם ולממלכתיות".

הרמטכ"ל עמד על תרומתו של מערך המילואים בשנתיים האחרונות: "אנחנו אחרי שנתיים של מלחמה רב-זירתית חסרת תקדים והיסטורית. אתם פעלתם בצורה מופתית. מערך המילואים מעולם לא הופעל לאורך זמן רב כל-כך, בריבוי זירות ובתשלום מחירים קשים בחללים, בגוף ובנפש. מלחמה של כל הצבא - מלחמה של העם בה המילואים בחזית. עשיתם זו בהקרבה וברוח גדולה כל-כך".

עוד הוסיף, כי הלילה הוחזרו לקבורה שלושה חללים שנפלו ונחטפו בקרבות השבעה באוקטובר: "אנחנו לא נפסיק ולא נשקוט עד להשבת כלל החללים החטופים לקבורה".

לדבריו, צה"ל מצוי כעת בתקופה מערכתית רגישה: "אנחנו בפרק חדש, אנחנו בתקופת מעבר חיונית ובתפנית מערכתית, אנחנו לא במלחמה מלאה ולא בשגרה. אנחנו מגיעים לפרק הזה מתוך עוצמה אדירה והישגים רב-זירתיים חסרי תקדים. לנגד עיניי ועינינו הכישלון והמחדל העמוק של השבעה באוקטובר - ולנגד עינינו הישגיו הגדולים של צה"ל מאז. עברנו את כל הדרך הכואבת מכישלון לניצחון".

הרמטכ"ל סיכם במסר אישי למפקדים: "אחרי שנתיים של לחימה אני מקווה שתוכלו לטפל בעצמכם ובמשפחותיכם. אני יודע שקל להגיד אך קשה לבצע - אתם ממשיכים לפעול בכל הגזרות אבל אנחנו ננסה להקל ולתמוך ככל האפשר על מנת לסייע לכם. המערכה נמשכת בחלק מהגזרות בעצימות יותר נמוכה שמאפשרת לכוחותינו ריענון וחיזוק יסודות לקראת הגדרת השלב הבא - או ייצוב מערכתי או חזרה למלחמה והמשך חתירה לניצחון והכרעה".