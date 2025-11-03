חנוכת בית המדרש החדש רועי חדי

בטקס חגיגי ומרגש שנערך אמש (ראשון), נחנך בית המדרש החדש של ישיבת ההסדר 'אבינעם' ביישוב אביתר שבשומרון.

בית המדרש הוקם לזכרם של שלושה תלמידי הישיבה שנפלו במהלך הלחימה: סמל ראשון מעוז מורל, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה; סמל אורי ניסנוביץ', שנפל בלחימה בדרום לבנון; וסמל ראשון גלעד ניצן, שנפל בצפון הרצועה.

האירוע התקיים במעמד רב השומרון הרב אליקים לבנון, ראש הישיבה הרב דוד אמיתי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שר העלייה והקליטה אופיר סופר, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, חברי הכנסת אוהד טל וצבי סוכות, יו"ר תנועת "נחלה" דניאלה ויס, משפחות תלמידי הישיבה שנפלו, ותושבי אביתר.

מאז נפילתם של תלמידי הישיבה, שמה לה ההנהלה יעד להרחבת המקום ולהעמקת הלימוד בו - כמפעל הנצחה חי ופועם.

עלות הקמת בית המדרש עמדה על שלושה מיליון שקלים, שחלק משמעותי מהם גויס בסיועו דגן מתורמים וידידי ההתיישבות בארצות הברית.

ישיבת אבינעם, הפועלת תחת מוסדות אלון מורה, הפכה בשנים האחרונות לסמל בולט בהתיישבות השומרון. תלמידי הישיבה היו בין אלה שהקימו נוכחות קבועה באביתר. כיום מתגוררות באביתר עשרות משפחות, ובישיבה לומדים כ-200 תלמידים, מתוכם 50 משרתים בשירות צבאי פעיל.

במהלך האירוע נשאו דברים אישי ציבור וראשי הישיבה. סמוטריץ' אמר: "אביתר היה היישוב הראשון שהוקם כיישוב חדש בארץ ישראל לאחר כשלושה עשורים שלא זאת. בעקבותיו הקמנו והסדרנו 50 יישובים חדשים ביהודה ושומרון ואנחנו ממשיכים להסדיר, לתכנן, לבנות ולסלול ולהחיל את הריבונות הישראלית בפועל בשטחי יהודה ושומרון. חנוכת בית המדרש מסמלת את המשכיותו של עם ישראל ואת דבקותו בתורת ישראל ובארץ ישראל. נמשיך לבנות את ארצנו בכל מרחביה, מתוך תורת ארץ ישראל המחברת שמים וארץ, ספרא וסיפא, תורה ועבודה".

דגן אמר: "אביתר הוא הלב פועם. באביתר ובשומרון אנחנו אוחזים בסלעים האלה בחירוף נפש ואנחנו מנצחים כי הצדק והמוסר איתנו. מכאן, מאביתר, התחיל המפנה הענק שנתן את החשק לכולם להקים יישובים חדשים, לשבור את החומה האיומה הזאת שבמשך עשרות שנים אסרה להקים יישובים חדשים בלב הארץ ביהודה ושומרון ומכאן מתוך השבר הענק בחומה, מתוך מסירות הנפש של הקדושים והמאמצים של המשפחות והדמעות, והדאגות, והקושי והלחץ אנחנו זוכים בעזרת השם שיוצאת מכאן תורה אדירה בעוצמה, שיוצאים גיבורים למלחמה".

הוא הודה לשר סמוטריץ' ולחברי הכנסת שפעלו להסדרת המקום והוסיף: "המבנה הזה שאנחנו חונכים בשמחה, הוא סמל הגדילה של המקום הקדוש הזה. בעזרת השם יגיע גם מבנה קבע, שכונות קבע ואביתר תהיה עיר ואם בשומרון ועיר ואם בישראל בעזרת השם. אנחנו למדנו מאביתר ולומדים מאביתר שארץ ישראל היא נבנית בסבלנות. אביתר וחומש הם לא רק יישובים, הם גנרטורים שנותנים חשמל לכל עם ישראל להקים עוד יישובים ולהביא מיליונים של יהודים לשומרון בעזרת השם. בדיוק כמו שניצחנו באביתר ננצח גם בריבונות בעזרת השם, נביא ריבונות מלאה ביהודה ושומרון כי הצדק תמיד מנצח".

הרב אליקים לבנון ציין בדבריו: "ישיבת אבינעם והיישוב אביתר מהווים אבן בניין בשומרון ובכל עם ישראל, בניין הארץ נבנה מתוך הרוח, מתוך התורה. ראינו זאת במלחמה, ואנחנו רואים זאת גם ביום יום. ככל שהרוח גדלה, כך גם העוצמה המעשית הולכת ומצליחה. בהקמת הישיבה והיישוב, ובחנוכת בית המדרש החדש והגדול למאות תלמידים אנחנו רואים אבן בניין, אבן יסוד לכל עם ישראל, ובעזרת השם עוד נבנה בכל יהודה ושומרון".

הרב אמיתי הוסיף: "כאן בישיבה אנו רואים בעינינו כיצד תורת ישראל מצמיחה את ארץ ישראל, ובית המדרש כאן מצמיח לוחמים שתפקידם להגן בקדושה על ארצינו ואחינו. מכוחם אנו ממשיכים".

אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה, אמר: "אנחנו חוגגים היום ציון דרך משמעותי עבור מוסדות אלון מורה והישיבה באביתר. חנוכת בית המדרש היום מהווה עבורנו סימן, בין היתר, על מה אנחנו נלחמים. מכאן יוצאים חיילנו, לוחמי צה"ל המעולים להילחם בכל החזיתות. נמשיך ונתפתח, נמשיך ונתרחב, זו אדמתנו ונעמיק את שורשינו בה".

יו"ר מזכירות אביתר, מלכיאל בר־חי, סיכם: "אביתר היא ההוכחה שהבלתי אפשרי הוא אפשרי. התורה והתלמידים כאן מאירים באור עצום את היישוב כולו, ומהנקודה הזו, שבה חלום הפך למציאות, אנחנו כבר רואים בעיניים איך הדבר הבא קורה: ההתיישבות היהודית בעזה. אנחנו פועלים באותה מסירות בשטח, ברמה הציבורית והפוליטית, וברור שהפעילות תביא לכך שנחזור להתיישב בעזה, לנחלת שבט יהודה".