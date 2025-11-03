לאחר תקופה של כשנתיים בה חלה הקפאה בפועל בשיווק קרקעות ביישובים כפריים, אישרה הבוקר (שני) מועצת מקרקעי ישראל את המנגנון החדש להקצאת קרקעות ביישובים הכפריים שבנגב ובגליל.

מדובר בפריצת דרך משמעותית עבור ההתיישבות באזורים אלו, לאחר עיכובים ממושכים שנבעו ממחלוקות סביב סמכויות ועדות הקבלה.

לפי המתווה החדש, תהליך הפרסום והרישום להצטרפות ליישובים יתבצע באמצעות המועצות האזוריות, בעוד ההגרלות ייערכו על ידי רשות מקרקעי ישראל. ההסדר החדש יחול בכל היישובים שבהם קליטת משפחות חדשות נעשית באמצעות ועדות קבלה, בהתאם לחוק.

המהלך גובש בשיתוף פעולה של שרת ההתיישבות אורית סטרוק, שר הבינוי והשיכון חיים כץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס, יו"ר מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג', יו"ר תנועת המושבים עמית יפרח ובכירים נוספים.

בדיון שנערך במועצת רמ"י במהלך איסרו חג סוכות, הונחה התשתית להסרת החסם, וההחלטה התקבלה באופן סופי הבוקר.

בשלוש השנים האחרונות, פעלה שרת ההתיישבות להסרת חסמים משמעותיים בתחום ההתיישבות הכפרית, כולל הורדת מחירי קרקע, שילוב בני מקום ומילואימניקים במכרזים, ותיקוני חקיקה להרחבת תחולת ועדות הקבלה גם ליישובים שמנו למעלה מ-400 משפחות.

סטרוק מסרה לראשי הרשויות הכפריות: "ברוך ה', הרגע שחיכינו לו - הגיע! מעתה נוכל לשחרר את ההתיישבות הכפרית, נשמת-אפה של הציונות, מטבעת החנק שהוטלה עליה, באמצעות חסימה פקידותית שאיימה להביא את ההתיישבות הכפרית באזורי עדיפות לאומית למצב של הזדקנות, הידלדלות, ואף נמק, ולהביא לאובדן דה-פקטו של חבלי ארץ בעלי חשיבות אסטרטגית".

סמוטריץ' הוסיף: "אנחנו ממשיכים לחזק את ההתיישבות הציונית בכל מרחבי הארץ - בגליל, בנגב וביהודה ושומרון. חיזוק היישובים הכפריים, בשילוב חיזוק המילואימניקים, זה לא רק צורך כלכלי, אלא שליחות ציונית שמחברת בין אהבת הארץ, אחריות לאומית וחזון הדורות. אנחנו מסירים חסמים, פותחים את ההרחבות ומחזירים את הרוח החלוצית ללב ההתיישבות הישראלית".

כץ אמר: "החלטת מועצת רמ"י מסירה חסם בירוקרטי שפגע במשך שנים בהתיישבות הכפרית בנגב ובגליל. שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה מאפשר לראשי הרשויות ולתושבים להמשיך לבנות, להתרחב ולחזק את היישובים באזורי עדיפות לאומית. נמשיך לפעול להורדת חסמים, להנגשת הדיור בפריפריה ולהבטיח שכל משפחה שתרצה להתיישב - תוכל לעשות זאת בגאווה ובקלות".

חג'ג' בירך על אישור השינוי בסעיף לאחר מאבק של כשנה, "שבמהלכה נמנע שיווק במרחב הכפרי, הצלחנו להביא לשינוי סעיף 8.6, שינוי שיאפשר סוף סוף את חידוש השיווקים ביישובים הכפריים. בימים האלה, שבהם מדינת ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים, יש לחזק את ההתיישבות הכפרית הסמוכה לגבולות ובכלל. 75% מהיישובים הכפריים נמצאים לאורך גבולות המדינה, והם קו החזית של הציונות ושל החוסן הלאומי שלנו. זהו צעד חשוב לחיזוק ההתיישבות ולפיתוח המרחב הכפרי בישראל".

עמית יפרח סיכם: ''לאחר כמעט שנתיים ללא שיווקי מגרשים במושבי הנגב והגליל, כעת לאור אישור המתווה להקצאות המגרשים ישנה הזדמנות להגדלה משמעותית של הצמיחה הדמוגרפית והבאת משפחות צעירות ונוספות לאזורים הללו שעברו תקופה מאתגרת וקשה. הניצחון שלנו באזורים הללו הינו חקלאות, התיישבות ומשפחות חדשות ואישור המתווה החדש יתרום לכך משמעותית".