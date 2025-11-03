כרמי גילון ויהודה עציון מתוך 'כרמי גילון - הריאיון' / קשת 12 / "קסטינה תקשורת"

בסרט "במשמרת שלי" בקשת 12 נערך מפגש יוצא דופן בין כרמי גילון, ראש השב"כ לשעבר לבין יהודה עציון, שהיה מראשי המחתרת היהודית.

גילון היה מי שהוביל את תפיסת המחתרת ובמפגש הוא מגלה לעציון שאלמלא יצא לפועל אחד ממעשי ההתנקשות בראשי הרשויות הערביות - לעולם לא היו מצליחים לעלות על עקבות המשתתפים.

בהמשך דנו השניים בתוכנית לפיצוץ כיפת הסלע בהר הבית ועציון סיפר לראשונה כי התוכנית כלל לא היתה קרובה למימוש.

גילון תהה: "היה שלב שזו היתה חלטה שלך אם לבצע או לא?". עציון השיב: "לא, הרי אתה יודע שלפי התכנון היו דרושים 40 איש".

"היו לכם 20 ומשהו", ציין גילון ועציון הגיב: "זה אלה שאתה מכיר את השמות שלהם אבל רובם, אם לא כולם, לא מוכנים לעשות את זה מחר בבוקר. הם חיפשו רבנים ואנשים שיקחו אחריות ויתנו להם גב לעניין הזה. חלק אתה יודע וחלק לא".

גילון מציין כי ידע שיש התנגדות. "התשובה היתה שאין מוכנות בעם ישראל". עציון מבהיר לו: "מפה ועד לביצוע היה מרחק עצום. לא היינו שם לרגע". ראש השב"כ לשעבר מודה: "זה דבר שאני שומע לראשונה".