בבית המשפט הופיע היום (שני) צחי חבקין, לשעבר חוקר להב 433 וחבר בכיר בצוות חקירות תיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

עדותו בדיון הקודם עוררה הדים לאחר שאישר כי חוקרי המשטרה ביצעו פעולות חקירה בנושאים שלא אושרו על ידי היועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט.

חבקין ביקש בראשית עדותו היום הגנה מפני הפללה עצמית, בטענה כי בדבריו הקודמים המעיט בחומרת "המעשים הפסולים" שנעשו בחקירות, וכעת ברצונו לפרט.

בחקירתו הנגדית אישר חבקין כי חקר עדים גם כאשר לא היה לכך אישור משפטי, כולל בתיק המכונה "1000 הישן", טרם הפיכתו לרשמי.

לדבריו, החוקרים סברו כי מנדלבליט מונע מהם לחקור נושאים מהותיים בשל קרבתו האפשרית לנתניהו.

הוא אישר כי למרות שהיועמ"ש אישר חקירה מוגבלת בלבד - לבירור השימוש של יאיר נתניהו בסוויטה במלון רויאל ביץ' על חשבון המיליארדר ג'יימס פאקר - החוקרים ביצעו פעולות נוספות, ובהן גביית עדות מאנשים הקשורים לארנון מילצ'ן, ללא אישור מפורש.

כאשר נשאל אם ביצע חקירות גם בתיקים אחרים ללא אישור, חבקין השיב: "אני מאשר".

הסנגור עמית חדד שאל אותו: "מה שהותר לכם לחקור זה רק לבדוק את הלינה או השימוש שיאיר נתניהו עושה בחדר מלון שממומן על ידי ג'יימס פאקר. זה הנתיב היחיד", וחבקין השיב: "נכון".

בהמשך אישר חבקין כי החוקרים חרגו מהאישור שניתן להם, וחקרו גם את נושא המתנות של מילצ'ן - נושא שבאותה עת לא אושר לחקירה.

עוד נשאל חבקין האם כעס על ההגבלות שהטיל היועץ המשפטי על החקירה. הוא השיב: "כן", והוסיף: "מומי די הסכים איתי". כשנשאל אם סבר שמנדלבליט מגביל את החקירה בגלל קרבתו האפשרית לנתניהו, השיב: "כך חשבתי".