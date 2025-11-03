שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, סבור שחקירת פרשת הפצ"רית צריכה לכלול מעגלים רחבים הרבה יותר של מעורבים מצמרת המשפט הישראלי, וזאת כחלק מניקוי אורוות הכרחי, כהגדרתו.

את הדברים אומר השר כהן בראיון לערוץ 7 בו הוא מתייחס גם להפרות החמאס וגם להחלטתו שלא לאשר את עסקת הגז עם מצרים, החלטה שהובילה להחלטתו של שר האנרגיה האמריקאי לבטל את ביקורו בישראל.

על סוגיה זו של עסקת הגז עם מצרים מדגיש השר כהן בפתח דבריו כי "כריס רייט הוא ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל". רייט אמור היה להגיע לביקור בן ארבעה ימים החל ממוצאי השבת האחרונה. "היה חשוב להם שטרם הגעתו אחתום על הסכם ייצוא הגז למצרים במחיר של 35 מיליארד דולר, העסקה הגדולה ביותר שמדינת ישראל חתמה, אבל כחבר קבינט לא אוכל לחתום לפני שאוודא שנשמרו כל האינטרסים הביטחוניים של ישראל ושבמסגרת ההסכם נוכל להבטיח מחיר הוגן ותחרותי לאזרחי ישראל ורק אז אאשר את ההסכם".

השר כהן מציין כי לא ניתן להרחיב אודות האינטרסים הביטחוניים שיש לוודא שיישמרו במתווה כזה של עסקה. "ההסכם הזה הוא הרבה יותר ממכירת גז. יש לכך יתרונות, המכירה מחזקת את הכלכלה, מכניסה דולרים, מחזקת את השקל ומגבירה את היציבות, אבל גם במשאבי האנרגיה צריך להשתמש בתבונה גם בזירה המדינית ביטחונית, וזה מה שאני עושה".

באשר לעמדה האמריקאית אומר השר כהן כי אלה שותפים לסוגיות הביטחוניות והמדיניות של ישראל, ואכן מדובר בממשל ידידותי, אך דרישתם לחתימת אישור טרם ביקורו של השר האמריקאי לא תוכל להתממש. "שום לחץ לא ישפיע עליי עד שאשיג את המטרות החשובות הללו".

סוגיה נוספת שגם היא יתכן וכרוכה בלחצים אמריקאים, היא סוגיית יחסה של ישראל להפרות החוזרות ונשנות של חמאס את הסכם הפסקת האש. השר כהן סבור שהממשל האמריקאי וממשלת ישראל רואים את הסוגיות עין בעין, כהגדרתו.

"אני רואה את הצביעות של גורמים בשמאל שליבם נחמץ משיתוף הפעולה המצוין שבין טראמפ לנתניהו ובין שני הממשלים ואת זה שטראמפ רואה עין בעין איתצנו את חיסול החמאס והשבת החמאס", אומר השר ומציין עוד כי "היו רבים שלא האמינו שנוכל להחזיר את כל החטופים החיים".

"חמאס חי על זמן שאול ואנחנו פועלים שהוא לא יהיה בעזה. הוכחנו שמה שאנחנו אומרים אנחנו מבצעים. זה קרה בלבנון עם חיזבאללה, זה קרה עם סינוואר, זה קרה בסוריה באיראן ועם החותים. יש לנו אורך רוח ונחישות ואני מעריך שבסופו של יום נצטרך לחזור לפעילות עצימה ברצועת עזה, כי אני לא מאמין שחמאס מרצונו יתפרק מנשקו ואני גם מסופק אם הכוח הבינלאומי יעשה זאת. לכן אנחנו ערוכים וכעת תהיה לנו גמישות רבה יותר לחזור למלחמה כאשר החטופים החיים לשמחת כולנו התאחדו עם משפחותיהם".

לדברי השר כהן ישראל מחזיקה במנופי לחץ משמעותיים מול חמאס ואותם היא צפויה להפעיל על מנת להשלים את המשימה אליה יצאה בראשית המלחמה. "לא נשב בחיבוק ידיים על כל אותן הפרות. על חלק הגבנו ונגיב ויש לנו את כל העוצמה. אנחנו מחזיקים בכל כך הרבה מנופים, גם בהחזקת 53 אחוזים מהרצועה, בשליטה על המעברים, על ציר פילדלפי ועל הסיוע ההומניטארי. השארנו לעצמנו הרבה מנופי לחץ כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים".

עוד נשאל השר כהן אודות אותם 200 מחבלים שחמאס מבקש לאפשר להם מעבר בטוח מהשטח המוחזק בידי ישראל. לדבריו הוא עצמו עדיין לא גיבש עמדה שכן עדיין לא הובאו בפניו כל הנתונים, מה שצפוי לקרות בישיבת הקבינט ביום חמישי.

בפרק נוסף של השיחה עמו נשאל שר האנרגיה אודות פרשת הפצ"רית והתרחבותה. "אנחנו רואים שיש ריקבון במערכת. אין מילה מתאימה יותר מהצורך לעשות ניקוי אורוות כי זה לא רק מה שעשתה הפצרית, עבירה חמורה מאוד שמטריד מאוד שנעשתה על ידי מי שאמורה להגן על החיילים שלנו, אלא אנחנו מבינים שהיו לא מעט גורמים שהיו בסוד הדברים, ידעו על הדלפת הסרטון, ידעו על התצהיר הכוזב ומילאו את פיהם מים. לכן כל מי שהיה מעורב צריך להניח מפתחות ונצטרך למצות אתו את הדין".

"כולם צריכים להיבדק ולהיחקר כדי שנראה עד לאן זה הגיע. אנחנו רואים תחילתו של תיקון מאז כניסתו של דוד זיני לתפקיד וכך ברור יותר למה מנעו את המינוי שלו במשך חצי שנה. זו תחילת התיקון למדינה מתוקנת שבה יש שוויון בפני החוק".