חורף זה ה-זמן של הדייטים. ככה אני מרגיש לפחות. ישבתי אתמול בבית קפה ירושלמי, והוא היה מפוצץ בדייטים.

זוג בפינה אחת, שניים בפינה שנייה, עוד אחד בכניסה, אותו דבר בטרקליני בתי המלון, ובגנים ציבוריים בכל מקום. עונת הדייטים החלה רשמית, והיא מלווה בהמון דופמין, המון התרגשות והמון תקוות.

אבל רגע לפני שאתם מתמסרים לקשר ומסתנוורים, אני רוצה להניח פה כמה נורות אזהרה חשובות. דברים שכדאי לשים אליהם לב, ולבדוק אותם לפני שאתם 'נופלים'...

חוויתי את זה כמובן על בשרי, אבל בהמשך החיים למדתי שיש ממש סימנים מסוימים שאם רואים אותם בתחילת הדרך חייבים לעצור ולחשוב פעמיים, או לכל הפחות - להתייעץ עם גורם מקצועי ולהבין את הסיבה:

מדבר רק על עצמו: בדייט הראשון, אתם שואלים שאלה והוא עונה במונולוג של 15 דקות. אתם מנסים לספר משהו על עצמכם והשיחה חוזרת אליו תוך דקה. זה לא "סתם ממוקד בעצמו", זה חוסר יכולת לראות אדם אחר, וזה לא משתנה אחרי החתונה.

בדייט הראשון, אתם שואלים שאלה והוא עונה במונולוג של 15 דקות. אתם מנסים לספר משהו על עצמכם והשיחה חוזרת אליו תוך דקה. זה לא "סתם ממוקד בעצמו", זה חוסר יכולת לראות אדם אחר, וזה לא משתנה אחרי החתונה. מדבר בזלזול על קשרים מהעבר: "כל הבנים שנפגשתי איתם היו כל כך שטחיים", "היא הייתה מרוכזת בעצמה ודיברה רק על כסף", "הוא היה ממש חולה נפש". אם כל האקסים היו "משוגעים" מי המכנה המשותף? אדם בריא לוקח אחריות על החלק שלו בקשרים שנכשלו, מי שמאשים את כולם, ומדביק תוויות לכל מי שסבב אותו - זו נורת אזהרה ענקית.

"כל הבנים שנפגשתי איתם היו כל כך שטחיים", "היא הייתה מרוכזת בעצמה ודיברה רק על כסף", "הוא היה ממש חולה נפש". אם כל האקסים היו "משוגעים" מי המכנה המשותף? אדם בריא לוקח אחריות על החלק שלו בקשרים שנכשלו, מי שמאשים את כולם, ומדביק תוויות לכל מי שסבב אותו - זו נורת אזהרה ענקית. מסתיר פרטים בסיסיים: איפה אתה עובד? "אהממ.. בהייטק כזה", מה המצב המשפחתי שלך? "מסובך, אספר לך בהזדמנות", איפה אתה גר? "בצפון, בערך". אדם שמתחמק מפרטים בסיסיים מסתיר משהו, ואם הוא מסתיר עכשיו דמיינו מה יהיה אחרי.

איפה אתה עובד? "אהממ.. בהייטק כזה", מה המצב המשפחתי שלך? "מסובך, אספר לך בהזדמנות", איפה אתה גר? "בצפון, בערך". אדם שמתחמק מפרטים בסיסיים מסתיר משהו, ואם הוא מסתיר עכשיו דמיינו מה יהיה אחרי. לוחץ מהר מדי: דייט ראשון והוא כבר כותב לך: "אני מרגיש שזה זיווג משמיים", "מעולם לא הרגשתי ככה", "אני יודע שאת זו". זה לא רומנטי - זה דחיפות פתולוגית. צריך לזכור שאהבה אמיתית היא תהליך, והיא לוקחת זמן. ומי שדוחף מהר מדי בורח ממשהו או מחפש משהו שאתם לא יכולים לתת.

דייט ראשון והוא כבר כותב לך: "אני מרגיש שזה זיווג משמיים", "מעולם לא הרגשתי ככה", "אני יודע שאת זו". זה לא רומנטי - זה דחיפות פתולוגית. צריך לזכור שאהבה אמיתית היא תהליך, והיא לוקחת זמן. ומי שדוחף מהר מדי בורח ממשהו או מחפש משהו שאתם לא יכולים לתת. מבטל את הרגשות שלך: "אתה רגיש מדי", "את מגזימה", "זה לא היה ככה את זוכרת לא נכון", "למה אתה כל כך עושה מזה עניין?" אדם שמבטל את הרגשות שלך לא יכבד אותך לעולם, זה לא משתפר, זה רק מחמיר.

"אתה רגיש מדי", "את מגזימה", "זה לא היה ככה את זוכרת לא נכון", "למה אתה כל כך עושה מזה עניין?" אדם שמבטל את הרגשות שלך לא יכבד אותך לעולם, זה לא משתפר, זה רק מחמיר. קפריזיות רגשית: אתמול הוא היה נלהב לגמרי, היום קר ומרוחק, מחר שוב חם ומתלהב, "אני לא יודע מה אני מרגיש", "לפעמים אני רוצה לפעמים לא". קפריזיות רגשית זה לא "עומק" זה חוסר בשלות רגשית, ואתם לא הפסיכולוג שלו.

אתמול הוא היה נלהב לגמרי, היום קר ומרוחק, מחר שוב חם ומתלהב, "אני לא יודע מה אני מרגיש", "לפעמים אני רוצה לפעמים לא". קפריזיות רגשית זה לא "עומק" זה חוסר בשלות רגשית, ואתם לא הפסיכולוג שלו. מפריד אתכם מהסביבה: "החברים שלך לא טובים בשבילך", "למה את צריכה לדבר עם אמא שלך כל הזמן?", "אני לא מרגישה בנוח שאתה בקשר עם האקס שלי". זה לא "אכפתיות" זה בידוד, וזה תמיד תמיד מוביל לשליטה.

"החברים שלך לא טובים בשבילך", "למה את צריכה לדבר עם אמא שלך כל הזמן?", "אני לא מרגישה בנוח שאתה בקשר עם האקס שלי". זה לא "אכפתיות" זה בידוד, וזה תמיד תמיד מוביל לשליטה. מתנהג אחרת עם אחרים: מבקש מהמלצר בגסות ובזלזול, בשיחת טלפון עם ההורים שלה היא צועקת ומתלוננת, עם החבר'ה מדבר בזלזול על נשים… אבל איתך? פתאום הוא הופך למתוק ומקסים. צריך לזכור: איך שהוא מתנהג עם אחרים - ככה הוא יתנהג איתך בסופו של דבר.

מבקש מהמלצר בגסות ובזלזול, בשיחת טלפון עם ההורים שלה היא צועקת ומתלוננת, עם החבר'ה מדבר בזלזול על נשים… אבל איתך? פתאום הוא הופך למתוק ומקסים. צריך לזכור: איך שהוא מתנהג עם אחרים - ככה הוא יתנהג איתך בסופו של דבר. תמיד הקורבן. "כולם עושים לי", "החיים שלי סיפור של צרות", "אף אחד לא מבין אותי". כל סיפור שהוא מספר הוא התפקיד הראשי של הקורבן, ומי שתמיד קורבן תמיד ימצא דרך להפוך אתכם לרשע.

"כולם עושים לי", "החיים שלי סיפור של צרות", "אף אחד לא מבין אותי". כל סיפור שהוא מספר הוא התפקיד הראשי של הקורבן, ומי שתמיד קורבן תמיד ימצא דרך להפוך אתכם לרשע. דורש זמינות מיידית: שלחת לו הודעת וואטסאפ והוא רואה שלא עניתם תוך שתי דקות, ומיד מגיעה הודעה נוספת "הכל בסדר?", עוד דקה "למה את לא עונה?", עוד רגע "קרה משהו?". כל הזמן בודק שאת זמינה לו, מתעצבן כשאת עסוקה, מצפה שתענה מיד. זה לא "מתגעגע אליך" זה חוסר ביטחון עמוק ושליטה מוסווית. אדם בריא יודע שלפרטנר שלו יש גם חיים מחוץ לקשר.

נכון, הדופמין הוא חזק, ההתרגשות היא ממכרת, אבל האינטואיציה שלכם חזקה יותר. אם משהו מרגיש לא בסדר זה כנראה לא בסדר, אל תתעלמו מנורות האזהרה האלה, אל תצדיקו אותן, אל תגידו לעצמכם "אולי זה ישתנה" כי זה לא משתנה. עדיף לעצור עכשיו ולהתייעץ עם גורם מקצועי, מאשר להתעורר בעוד שנתיים ולהבין שכל הסימנים היו שם מההתחלה.

אם אתם רואים אחד או שניים מהסימנים האלה זה לא אומר שהאדם "רע", זה אומר שיש לו עבודה לעשות על עצמו, ואתם לא המטפל שלו. אתם מחפשים בן זוג לא פרויקט, צאו לדייטים תהנו תתרגשו אבל אל תשכחו לשמור על העיניים פקוחות.

רוצים ללמוד עוד תובנות בדרך לחתונה ממקום בריא? מוזמנים להצטרף לפרויקט 252 במבצע 10 ש"ח בלבד לחודש הראשון >>