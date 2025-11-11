בימים שבהם רבים בציבור מחפשים משמעות, זהות, ושורשים, מתרחשת מהפכה בתחום שמתחילה דווקא בגילאים הצעירים ביותר - בגני הילדים.

למאות גנים, מדי בוקר, מגיע רב גן ישראלי, כדי לחבר ולהתחבר מתוך אהבה אמיתית לילדי ישראל ומתוך רצון לייצר מהפכה של אמונה שמתחילה כבר בגיל שלוש.

כבר 15 שנים שמיזם "רב גן ישראלי" קיים ולמעלה מחצי מיליון ילדים חוו מפגשים מרגשים, מצחיקים, כאלה שמותירים עליהם חותם לשנים רבות.

הרב לא רק מדבר עם הילדים בגובה העיניים אלא מייצר חיבור אליהם ובאמצעותו מנחיל את ערכי התורה והסיפור הישראלי.

לפרטים והרשמה לקורס "רב גן ישראלי" - מחזור י' >>

"הגננות מדווחות על אווירה רגועה יותר, ההורים מרגישים שזה 'גן עם נשמה'", מספרים במיזם. "החזון שלנו פשוט: אם רוצים לבנות דור מאמין, אוהב אדם ועם, לא מתחילים בבית הספר. מתחילים כבר בגן. שם נבנית האמונה, שם נזרעת האהבה ליהדות ולעם ישראל".

מי שמוביל את ההכשרה הוא זאבי רוט שזיהה את הצורך בהפיכת רבני הגנים לדמויות שייצרו חיבור בלתי אמצעי לילדים. "יש לנו ממש מהפכה מדויקת. הדור שלנו עובר מהלך שהוא זקוק דווקא לדמות הזאת - שמביא בשורה גם לילדים וגם לרב עצמו. רב גן בדרך כלל פועל כדי שהילד יזכור את מה שלמד - הפרשה, התהילים או הסיפור. רב גן ישראלי הוא דמות שמטרתה ליצור חיבור יחד עם הילדים. כדי שילמדו שהיהדות מחוברת לחיים, לאהבה, לצחוק ולרגש. החיבור מתבצע באמצעות צחוק, רגש ואהבה. זו דמות עם המון כישרונות. אנחנו לומדים משחק בקורס ברמה הכי גבוהה, מוסיקה, אלתור, איך מצחיקים ילדים, איך מדברים מהבטן עם בובת יד ומתוך ההזדהות עם הבובה הם מתחברים אלינו".

במשך שנים רבות תפקיד רב גן לא נתפס כמקצוע שפרנסה משמעותית לצידו - וכיום המצב שונה לגמרי. רבני הגנים לומדים קורס יוקרתי ומקיף בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן, מקבלים ליווי, הכשרה מעמיקה, כלים מעשיים ליישום בשטח ותמיכה רבה.

הרווח כפול: חינוך הילדים עובר שדרוג מעצים והם מקבלים בגן דמות תורנית שיודעת לפגוש אותם במקום שלהם - ורבני הגנים זוכים לפרנסה יציבה ומכבדת.

הרב אסף יחזקאלי, אחד הבוגרים, מספר: "הקורס מוציא את הכישרון ממך באופן הכי טוב כדי שתוכל לתת לילדים בלב שמח - ובכלל לאהוב יותר אנשים".

בימים אלה, מיזם "רב גן ישראלי" פותח את שעריו למחזור י' ומחפש את רבני הגנים הבאים, בעלי לב חינוכי פועם, יראת שמיים ואהבה אמיתית לילדים. אם אתה מחפש עשייה שתמלא אותך במשמעות יומיומית, לצד ביטחון כלכלי ויציבות - זו ההזדמנות שלך להצטרף לדור החדש של המחנכים שמעצבים את דור העתיד של עם ישראל.

לפרטים והרשמה לקורס "רב גן ישראלי" - מחזור י' >>