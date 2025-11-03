עורך הדין יורם שפטל משוכנע כמעט לחלוטין כי חקירת אירוע הפצ"רית לא תביא לבירור האמת, וזאת בשל הפעולות שנעשו לטשטוש, שיבוש והסתרה.

בראיון לערוץ 7 אומר עורך הדין שפטל כי אמנם החקירה הביאה את הפצ"רית לכמה ימים בכלא נווה תרצה ואת התובע הצבאי הראשי לכלא, גם הוא לכמה ימים, אך לא יעלה בידי החוקרים לקיים חקירת אמת. "אמנם כל אחד מהם נמצא בבית הכלא שבו ראוי להחזיק אותו, אבל החקירה שובשה בכוונת מכוון על ידי הפוקדת הממשלתית המכונה היועצת המשפטית, למרות שהתפקיד לא קיים מזה 31 שנה מאז שהדיקטטור אהרון ברק קבע שמדובר בפקודות ולא בייעוץ. היא שיבשה בכוונת מכוון את היכולת להגיע לחקר האמת", קובע שפטל.

"היה ידוע מיד בהתחלה שישנה קבוצת עבריינים, שמונה במספר, צמרת הפצ"ריה, כל מאורת העבריינים הזו, שיש לה קבוצת ווטסאפ סודית. היה צריך ביום חמישי להורות על מעצר כולם ולקיחת הטלפון מהם. זה לא נעשה כדי לאפשר לכל אותה כנופיית השמונה לשבש ולהעלים ולרוקן את הטלפונים מכל מידע מפליל. זהו שיבוש חקירה נוסח אחרון העבריינים שביצעה העבריינית הפצ"רית לשעבר שביימה כאילו היא הולכת להתאבד כדי להצדיק כניסה שלה למים, כדי שהטלפון שלה יטבע במים".

שפטל מתקשה לראות תרחיש בו החקירה תתנהל באופן שאכן יוביל אל האמת. "אם החקירה תמשיך להיות תחת פיקוד היועמ"ש, הפוקדת הממשלתית, היא תעשה כל דבר בעולם כפי שהיא עשתה עד עכשיו. עד כה החקירה שובשה כמעט ללא תקנה. אם יגיעו לחקר האמת זה יהיה נס מהשמים וזה יהיה כתוצאה מגורמים בחקירה שלא יאפשרו לה לשבש את החקירה. הסיכוי לכך הוא קטן מאוד. אני לא אומר שבמאה אחוזים לא נגיע לחקר האמת, אבל אחוזים רבים מהסיכויים להגיע לחקר האמת נפלו, כי מה שהיה צריך להתבצע ביום חמישי, מעצר ולקיחת הטלפונים, לא נעשה בכוונת מכוון וקיצוני של החקירה כדי למנוע הגעה לחקר האמת".

"בל נשכח, הפוקדת הממשלתית מושחתת מכף רגל ועד ראש, עשתה הכול כדי למנוע חקירה, כמו שהיא עושה בפרשת הרוגלות כדי שלא לחשוף עבריינות שיטתית של צמרת אגף החקירות במשטרה ופרקליטות המדינה שאישרה את הפשעים", אומר שפטל ומציין כי "למרבה הלעג קוראים לכנופיות הללו שומרי הסף, אבל אלו כנופיות של עבריינים".

לאחר דבריו אלה הוספנו ושאלנו את עו"ד שפטל אם כמי שבא במגע עם הציבור הרחב, בין אם דרך התקשורת ובין אם בדרכים אחרות, תחושתו היא שהאירועים האחרונים יניבו התפכחות כלשהי של מי שמוגדר כמחנה השמאל, או שמא שוב העמדה אודות הפצ"רית תהיה תלויית פוזיציה פוליטית.

לדבריו קיים סיכוי לשינוי, אבל רק בקרב חלק קטן ממחנה השמאל. "כי בגדול, מחנה השמאל הוא לא רק פלשתיניסתי אלא גם גזעני. הוא לא יכול לשאת את העובדה שדודי אמסלם הנפלא הוא אדם שקובע רבות בשלטון הנוכחי ואותו דבר לגבי קרעי או דרעי. בצמרת השלטון יש, וכך צריך להיות, לפחות חמישים אחוז מזרחיים. לכן השמאל הגזעני מרגיש שגנבו לו את המדינה. האלמנט הגזעני שם חזק מאוד. ראה את ההתנפלות של החלאות הללו על אורית סטרוק רק בגלל ההופעה שלה. הם לא יכולים לשאת את זה".

עוד שאלנו את עו"ד שפטל אודות העימות בין השר יריב לוין ליועמ"שית אודות זהותו של החוקר שיעמוד מאחורי חקר פרשת הפצ"רית. בעוד השר לוין אמר שדרוש אדם אחר שאינו היועמ"שית בשל החשד הכבד למעורבותה שלה בפרשה, ולעומת זאת היא קובעת שאין לו סמכות להחליט החלטה שכזו ובכוונתה להיות זו שתלווה את החקירה. האם אנחנו לא בפתחו של משבר חוקתי או לפחות התנגשות חוקתית?

"היא לא חוקרת אלא מפקחת על החקירה, כלומר בולמת במסגרת הפיקוח כל אפשרות להגיע לחקר האמת", אומר שפטל הסבור שהיועמ"שית לא תסתפק בפיקוח משלה אלא "היא גם תלך לבית משפט כדי לקבל צו מבית משפט כדי לפסול את מי שיריב לוין ימנה, ורוב הסיכויים שהיא גם תקבל את הצו הזה. היא תהיה בלעדית".