בחלוף שלושה עשורים מאז רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, בכיר השב"כ לשעבר מנחם לנדאו, מביט במציאות הישראלית העכשווית בדאגה עמוקה.

לנדאו, ששימש בעברו בין היתר כראש היחידה היהודית בשירות, רואה קו ישיר ומדאיג בין האירועים שקדמו לליל הרצח בנובמבר 1995 לבין השיח הציבורי האלים המפלג את העם כיום.

"נפל דבר בישראל אז ולא יצאנו מזה עד היום", קובע לנדאו בראיון לערוץ 7. "אני רואה את הפילוג והשנאה שמתרחשים בימים אלה מול עינינו. זה חייב להיפסק אחרת המדינה שלנו תתפרק לשתיים או שלוש מדינות. זה עלול להיות אסון".

עבור לנדאו, איש שב"כ חובש כיפה סרוגה, הימים שלאחר הרצח הציפו את השסע באופן אישי ומטלטל. באותה עת הוא שהה בפריז, שם ריכז את מערך האבטחה הישראלי באירופה, ולא חווה באופן ישיר את האווירה בישראל בתקופה שלפני רצח רבין.

"הרצח תפס אותנו בפריז", הוא משחזר. "פחות חשתי את האווירה בארץ". כשהגיע לארץ לדיון עבודה זמן קצר לאחר מכן, שיחת טלפון אחת עם בתו הבהירה לו את גודל השבר. "היא אמרה לי 'שמע, יש לך בעיה אבא'. מה הבעיה? שאלתי והיא ענה: 'יש פה מרדף או אשמות אחרי הדתיים שרצחו את רבין ויש האשמות גם כלפי השב"כ, שהם לא הצליחו למנוע את הרצח. אתה, אבא, נמצא גם שם וגם שם".

כשנשאל כיצד כישלון אבטחתי בסדר גודל כזה יכול היה להתרחש לנדאו מציע ניתוח מפוכח. "אם יש רוצח נחוש ויש לו סבלנות מאוד יכול להיות שהוא יצליח. זו גם היתה תקופה אחרת. כששמיר היה ראש ממשלה, הוא היה מסתובב בירושלים בהליכות הבוקר שלו, עם מאבטח אחד. גם בתקופה של רבין היקף האבטחה היה דומה. בנוסף, אף אחד לא רצה להאמין שיהודי ירצה לרצוח ראש הממשלה. היה שם כשל - גם מודיעיני וגם אבטחתי".

לנדאו מפנה אצבע מאשימה גם כלפי ההנהגה הרבנית של הציונות הדתית באותה תקופה. לשאלה האם הוא מאשים אותם, הוא משיב בנחרצות: "כן".

כשנדרש לשאלת האשמים בפילוג הנוכחי, לנדאו נמנע מלחפש אשמים ספציפיים ומצביע על אחריות משותפת. "יש אשמים בשני הצדדים. צד אחד הוא 'מכונת הרעל' הצד השני הוא 'קפלניסטים'. כך הורסים את המדינה. אני תולה את רוב האשמה בהנהגה. יש מנהל למפעל הזה שנקרא מדינה, ומהמנהל אני מצפה לתת דוגמה אישית, לחבק ולקחת אחריות. לצערי זה לא מה שקורה".

הוא סבור כי השיח הציבורי הוא השתקפות ישירה של התנהלות המנהיגים. "כשרואים את ההנהגה, שאף פעם לא לוקחת אחריות ומאשימה תמיד את הצד השני ועושה 'מה שבא לה', זה מחלחל למטה".

כיום, לנדאו מזהה את הרשתות החברתיות כמנוע הראשי לעידוד קיצוניות ושנאה. "ברשתות יש אנשים מופרעים שהופכים את השיח לאלים. ראש ה-FBI הגדיר את הרשתות החברתיות כאיום מרכזי על ארצות הברית. אנחנו רואים את התגובות לכך שמישהו מעלה דעה ואין מענה ענייני".

הוא שב ומדגיש כי הפתרון חייב להתחיל מהנהגת המדינה. "אפשר לדבר, אפשר לעשות דברים יחד. זה חייב לקרות אחרת המדינה תתפרק".