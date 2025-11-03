הרב מאיה בישיבת סיעת ש"ס סיעת ש"ס

זקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה, הגיע היום (שני) במפתיע לישיבת סיעת ש"ס וחיזק את יו"ר התנועה, אריה דרעי, נוכח הביקורת שמופנית כלפיו על רקע קידום חוק הגיוס.

בפתח הביקור המפתיע לחץ הרב מאיה את ידו של דרעי ואמר: "באתי לבוא לברך ולהתברך. ראיתי כל מיני פשקווילים בבני ברק נגדכם, ואמרתי - אסור לי לעמוד מנגד. למרות שאני לא מרגיש טוב, אמרתי אני חייב לבוא ולומר לכם - יישר כוח".

הרב מאיה הוסיף והעיד בפני חברי הסיעה: "לא העלמתם מהמועצה מילה אחת. דיווחתם לנו הכל והתקבלה החלטה שאנחנו צריכים להיאבק ולעשות כל מה שאנחנו יכולים. חזק וברוך, כל המועצת נמצאת מאחוריך".

"למרות חולשתי, הרגשתי חובה לבוא לחזק את היו"ר הרב אריה דרעי למול כל ההכפשות נגדו ולומר בשם כל המועצת: כולנו מאחוריך", סיכם.