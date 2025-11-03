גורמים בזרוע הצבאית של חמאס הקימו צוותים ייעודיים האחראים על איתור גופות החללים החטופים שנמצאות בשטח הרצועה, כך דיווח העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט".

על פי הדיווח, הצוותים כוללים מפקדים ופעילים בכירים בארגון, שתפקידם לאתר את הגופות ולשמור עליהן במקומות שונים ברחבי עזה.

המקורות שצוטטו בעיתון מסרו כי הפעילות נעשית בתיאום עם נציגי הצלב האדום, המקבלים את ההנחיות ישירות מהנהגת חמאס.

עוד דווח כי צוותים של ארגון הטרור הרצחני מעבירים לצלב האדום מידע מדויק על האתרים שבהם קבורות גופות חטופים ישראלים, והצלב האדום מתאם עם גורמים ישראליים כדי לאפשר את כניסת אנשיו לשטח.

הכניסות לשטח מתבצעות בליווי נציגי חמאס וצוות הנדסי מצרי, המצויד בכלים טכנולוגיים חדשים לזיהוי אתרים תת־קרקעיים, וזאת באזורים המוגדרים מסוכנים - סמוך ל"קו הצהוב" שנקבע במסגרת הסכם הפסקת האש.