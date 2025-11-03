יו"ר הסוכנות היהודית דורון אלמוג ויו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות מארק וילף, ביקרו היום (שני) את שורד השבי סרן (מיל') מקסים הרקין, שנחטף ממסיבת הנובה בשבע באוקטובר ולאחרונה חזר משבי חמאס.

במהלך הביקור בביתו, שיתף הרקין את ראשי הסוכנות היהודית בחוויותיו הקשות מהשבי, באמונה העמוקה בעם ישראל שהחזיקה אותו ברגעים הקשים ובמפגש המרגש עם בתו מוניקה לאחר שחרורו.

"עם העם שלנו אפשר לא להיות חזקים? מיום ליום אני מבין את גודל התמיכה. בהתחלה חשבתי שאני מבין עד כמה זה גדול - אבל עכשיו אני מרגיש שאני אפילו לא מצליח להבין. זה רק הולך וגדל", ציין הרקין.

הרקין, שנולד בברית המועצות ועלה לישראל מאוקראינה, הביע התרגשות רבה מהביקור של נציגי הסוכנות היהודית, והם הבטיחו להמשיך לעמוד לצדו ולצד משפחתו בכל דרך.

אלמוג ווילף הצדיעו להרקין על עמידתו האיתנה בשבי ואמרו כי "יהדות התפוצות תמשיך לפעול למען העלאת המודעות הבינלאומית להשבת כלל החטופים והחללים לישראל".