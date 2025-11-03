הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, עורך הערב (שני) טקס זיכרון לציון 30 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.

"אנחנו זוכרים היום את יצחק רבין - ראש הממשלה הצבר הראשון, יהודי, ציוני וישראלי גאה. דמות ממלכתית שהקדישה את חייה לביטחון המדינה ולעתידה. רצח ראש הממשלה יצחק רבין הוא יום שחור בתולדות העם היהודי והמדינה", אמר אקוניס.

לדבריו "רבין אמר דקות לפני הירצחו כי 'אלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית'. יכולים להיות ויכוחים ומחלוקות, אך ההכרעה תמיד תהיה רק בבחירות דמוקרטיות - זו מהות הדמוקרטיה".

הוא הוסיף כי חרף חילוקי הדעות, הייתה הסכמה רחבה באחד הנושאים המרכזיים במדיניות רבין. "היו לי מחלוקות עם מדיניותו של רבין, אך בדבר אחד יסודי הייתה הסכמה רחבה - התנגדותו למדינה פלסטינית. ימים אחדים לפני הרצחו אמר: 'תהיה להם ישות שהיא פחות ממדינה'".