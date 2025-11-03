בצה"ל עודכנה לאחרונה פקודה חדשה הקובעת כי חייל נשוי שהוא הורה לילד יהיה זכאי ליום סידורים אחת לחודש. מדובר בשינוי מהנהלים הקודמים, לפיהם הזכאות ניתנה פעם בחודשיים.

ההטבה חלה על חיילים המשרתים בהכשרות ראשוניות ובשירות הסדיר, בכל רמות הפעילות. יום הסידורים מוגדר כיום מלא באורך 24 שעות, במהלכו רשאי החייל לשהות בביתו על חשבון המערכת.

עם זאת, חייל נשוי שאינו הורה לילד, ימשיך להיות זכאי ליום סידורים אחת לחודשיים, בהתאם למדיניות הקודמת.

בצבא מציינים כי מאחר שמדובר בפקודה חדשה, ייתכן שעדיין לא כל גורמי השלישות מכירים אותה, ולכן מומלץ להציג את המסמך הרלוונטי בעת הצורך.