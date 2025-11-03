הזמר החסידי באדיבות המצלם

גדול הזמר החסידי אברהם פריד הפתיע באיחולים אישיים לחניכים עם מוגבלויות שהשתתפו באירוע ספורטיבי בספורטק בעמק הארזים.

האירוע נערך עבור חניכי עלי שיח במסגרת פעילות משותפת של משרד הרווחה ו'אקים ישראל', והיה עמוס בפעילויות ספורטיביות ואתגרים. סרטון שתיעד את הפעילות הופץ ברשתות החברתיות והגיע גם לפריד.

לאחר שצפה בסרטון, התרשם פריד במיוחד מהמאמץ, מהשמחה ומהעשייה למען אנשים עם צרכים מיוחדים, והחליט לשלוח ברכה מצולמת אישית לחניכים.

בסרטון ששלח, שיבח פריד את החניכים ואת צוות המפעילים, והתייחס במיוחד ל"מפעל הציציות" שבו עובדים חלק מהחניכים.

הסרטון הפך במהרה לשיחת היום בקרב החניכים, שהתרגשו מאוד לקבל תגובה אישית ובלתי צפויה מגדול הזמר החסידי.