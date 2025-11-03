לחיות על זרם מים שנעצר פעמיים בשבוע, עם חשמל שקופץ בשיא ההכנות של יום שישי.

לחמם בחורף מים בסירים על הגז, לגדל ילדים בתנאים בסיסיים ולהחליף פנצ'ר כל יומיים בגלל כבישים משובשים. זוהי המציאות היומיומית שמתמודדים איתה תושבי מעוז אסתר.

אבל אל תטעו, התנאים המורכבים האלו הם לא סמל לחולשה, אלא דווקא סמל להצלחה מסחררת. הם העדות החיה לניצחון הרוח, ולדרך המדהימה שעבר גרעין הנערים והנערות הראשון, שספג על בשרו פינויים והרס, ונלחם בשיניים כדי להפוך את הנקודה הזו על המפה ליישוב יהודי בישראל.

איך אותו גרעין של נערים ונערות, שעבר חוויות קשות מנשוא, הצליח להביא עשרות משפחות לגבעת מעוז אסתר ולהפוך אותה לסמל המהפכה בהתיישבות? איך ציבור שפעם נחשב ל"שוליים" מככב היום בכותרות כחלוץ, כמחולל מהפך וכחוד החנית של הציונות? התשובה טמונה בסיפור ההצלחה של מעוז אסתר. ב-7 השנים האחרונות, הגבעה הפכה מקומץ נערים ונערות שחיו בתנאי מחיה קשים ביותר לכמעט יישוב של 20 משפחות. זהו מספר חסר תקדים והקשיים אמנם פחתו, אבל עדיין יש הרבה התמודדויות.

מהניצחון במאבק - לשכפול ההצלחה

המהפך נבנה מעקשנות אין-סופית של אותו גרעין ראשוני שלא ויתר גם אחרי מסעות הרס רבים ופעל להעלאת נושא ההתיישבות לשיח הציבורי על מנת לחבר עוד קהלים. הוא גם התאפשר בזכות השותפות שלכם, עם ישראל, שהצטרף למהלך, נתן גב והפך את המאבק של בודדים למאבק של עם. בזכותכם ובזכות הגב שלכם, הגבעות הן כבר לא נקודות קטנות אלא מנוע לשינוי משמעותי בכל השטח.

היום, בזכות אותה מסירות נפש, מעוז אסתר היא כבר עובדה קיימת, סמל להצלחה. אבל כדי להפוך את סמל ההצלחה הזה ליישוב משגשג ומבוסס, וכדי לשכפל את המודל הזה לעוד גבעות ברחבי ארץ ישראל השלמה - הכרחי כעת להעלות קומה. המטרה היא להפוך את תנאי המחיה המורכבים לנחלת העבר ולבנות את התשתית לשלב הבא של מהפכת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל השלמה.

מעוז אסתר צילום: נעמה שטרן

הגבעה שהוכיחה: חזונות מתממשים

"נוער הגבעות" זה לא רק מי שגר שם פיזית; זו רוח, זה אידיאל, וכל אחד יכול להיות חלק ממנו. כדי להפוך את החזון למציאות, בגבעה יצאו לקמפיין גיוס המונים כדי לזכות כל אחד להיות שותף בעליית הקומה והפיכת החזון למציאות.

בעזרת התומכים, הגבעה תוכל לבסס את התשתיות של מעוז אסתר, להקים גבעות חדשות ולחבר עוד ועוד חלקים מעם ישראל למפעל ההתיישבות האדיר הזה. זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מסיפור הצלחה, להצטרף למהפכה ולקבוע יחד עם קהילת מעוז אסתר עובדות בשטח. בואו לבנות יחד את הקומה הבאה של ההתיישבות.

