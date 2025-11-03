נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קרא בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות לקהילות החרדיות בכל רחבי ארה"ב להצביע עבור המועמדים הרפובליקנים מחר (שלישי) בבחירות המוניציפליות.

בדבריו התייחס לבחירות בניו ג'רזי בהן מתמודד ג'ק סיאטרלי הרפובליקני. טראמפ ציין כי החרדים הצביעו בשבילו "במספרים גדולים מאוד בקמפיין ההיסטורי שלנו לנשיאות בשנת 2024", והתייחס במיוחד ללייקווד שבניו ג'רזי, שם זכה ב"אחד הניצחונות הגדולים ביותר במדינה עם יותר מ-90% מהקולות".

"ב-4 בנובמבר, עיניה של המדינה נשואות שוב לניו ג'רזי", כתב טראמפ. "אני צריך שכל תומכיי בקהילה החרדית בלייקווד ובעיירות הסובבות אותה יצביעו במספרים עצומים עבור ג'ק סיאטרלי. ג'ק יהיה מושל נהדר, ויש לו את תמיכתי המלאה והמוחלטת - הוא לעולם לא יאכזב אתכם".

טראמפ הוסיף "ג'ק צריך כל קול בקהילה, כולל כל תלמידי הישיבה שהגיעו להצביע עבורי בשנה שעברה. הקולות שלכם בבחירות האלה יצילו את ניו ג'רזי, מדינה שקרובה לליבי".

הנשיא האמריקני הבטיח כי סיאטרלי "יקצץ את המסים שלכם, ויפחית באופן דרמטי את עלויות האנרגיה המופרכות והמגוחכות שלכם - בעוד שיריבו יכפיל, ישלש ואף ירבע את עלויות האנרגיה שלכם ועלויות אחרות".