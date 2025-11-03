מבקר המדינה: "פתחנו בביקורת על ההסתדרות, חרף התנגדותה" דוברות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן חשף היום (שני) בכנס אילת לעיתונות כי משרדו החל לאחרונה בביצוע ביקורת בהסתדרות הכללית, חרף ההתנגדות שהביע הארגון.

אנגלמן אמר כי מדובר בביקורת העוסקת בהיבטי ניהול ופיקוח של הארגון, והדגיש כי תהליך הביקורת מתקיים בתיאום עם גורמי האכיפה כדי לא לפגוע בחקירה פלילית המתנהלת במקביל.

"דוח המבקר האחרון על ארגון עובדים ארצי עסק בהסתדרות הלאומית והתפרסם בשנת 2012. הוא העלה ממצאים חמורים שאף הביאו לפתיחת חקירת משטרה בעניינו. זה מכבר החלטתי לקיים ביקורת גם בהסתדרות הכללית - למרות ההתנגדויות מצד נציגיה", אמר אנגלמן.

המבקר ציין כי החוק קובע שההסתדרות כפופה לביקורת המדינה, למעט נושאים הנוגעים ישירות לזכויות עובדים, והוסיף כי משרדו אינו בוחן תחומים אלו. לדבריו, הביקורת הנוכחית עוסקת בנושאי ניהול, שקיפות ופיקוח ארגוני. "כבר לפני כמה שנים נפגשתי עם יו"ר ההסתדרות בנוגע לפתיחת ביקורת. עם פרוץ המלחמה הקדשנו את מרבית המשאבים לביקורות בתחום הביטחוני, אך בחודש יולי האחרון חזרנו לנושא והודענו על פתיחת ביקורת בהסתדרות. גם הפעם נתקלנו בהתנגדויות מצד יועצים משפטיים"

אנגלמן הדגיש את עצמאותה של ביקורת המדינה כחלק מיסודות הדמוקרטיה. "ביקורת המדינה שואבת את כוחה מחוק יסוד, ועצמאותה לבדוק כל נושא היא חלק מהמארג הדמוקרטי של המדינה. חובה על כל גוף ציבורי לשתף פעולה עם ביקורת המדינה באופן מלא. אנחנו נחושים לבצע את תפקידנו כפי שנקבע בחוק יסוד".

המבקר הבהיר כי צוותיו נמצאים כעת בשלב איסוף חומרים, וכי עבודת הביקורת תימשך במלואה תוך תיאום עם המשטרה וגורמי האכיפה.