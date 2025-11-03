חוקרים טוענים כי הליכה של לפחות 3000 צעדים ביום מסייעת במניעת אלצהיימר.

מחקר ענק שביצעו חוקרים מבית החולים "ג'נרל בריגהאם" בבוסטון ונמשך לאורך 14 שנים, הראה כי הליכה של 3,000 עד 5,000 צעדים מדי יום הובילה לעיכוב של שלוש שנים בירידה הקוגניטיבית ושינויים במוח מהם סובלים חולי אלצהיימר.

הליכה של 5,000 עד 7,000 צעדים ביום הובילה לעיכוב של שבע שנים בירידה הקוגניטיבית. במסגרת המחקר ניתחו הרופאים נתונים של 296 בני אדם בגילאי 50 עד 90 שלא היו בעלי פגיעה קוגניטיבית בתחילת המחקר.

בין היתר בדקו החוקרים נתונים ובהם ספירת צעדים יומית, הערכה קוגניטיבית שנתית, ובדיקות של פרוטאין העמילואיד וחלבון הטאו במוח, הגורמים להתפתחות אלצהיימר.

המחקר הראה כי אלו שהלכו כמות צעדים גדולה יותר מדי יום, היו בסיכון נמוך להתפתחות כמות גדולה על עמילואיד וחלבון הטאו במוח, ובסיכון נמוך יותר ללקות באלצהיימר.

ד"ר וואי-יינג יאו, החוקרת הראשית של המחקר, אמרה כי "אנו מעודדים קשישים הנמצאים בסיכון לאלצהיימר לשקול ביצוע שינויים קטנים ברמות הפעילות שלהם, כדי לבנות הרגלים מתמשכים המגנים או מועילים לבריאות המוח והקוגניטיבית שלהם".

החוקרים מעריכים כי פעילות גופנית משפרת את זרימת הדם, מפחיתה דלקות ומעלה את רמות ההורמונים וגורמי הגדילה מסוימים, שכולם עשויים למלא תפקיד במניעת הירידה הקוגניטיבית ושינויים במוח. "מבחינת מנגנונים פוטנציאליים, זוהי שאלת מיליון הדולר שאנחנו רוצים לבחון במחקרים עתידיים", אמרה יאו.