אייכלר בנאומו ערוץ הכנסת

חבר הכנסת ישראל אייכלר (יהדות התורה) תקף במליאת הכנסת את מעצרי בחורי הישיבות ואת ההסתה נגד המגזר החרדי, במהלך דיון על חוק הדיינים שהגיש יחד עם ח"כ הרב משה גפני.

בפתח דבריו התייחס אייכלר לחוק הדיינים ואמר: "חוק הדיינים בא לתקן עוול גדול. בעבר, וכפי שכל יהודי יודע, בעלי דין היו לוקחים אפילו שלושה רועי בקר כפי שכתוב בגמרא, ומבקשים לערוך בפניהם דין. הגיעה מערכת המשפט וביטלה את זה. החוק שלפנינו יתקן את זה".

אייכלר התייחס ליום לציון רצח רבין ואמר: "מדברים הרבה על ההסתה והמילים המסוכנות. אני רוצה לומר לכם שמה שעושים למגזר החרדי, איך ששוללים את הלגיטימציה שלו, זו ממש הסתה. בעתיד אם יוציאו את הפרוטוקולים ויראו איך דיברו על החרדים, על הזכות הבסיסית שלהם לחיות כאן, על הזכות של התינוקות והאימהות שלהם - אנשים לא יאמינו שהייתה כאן מדינה יהודית".

"העלבון שיש על הציבור החרדי והלגיטימציה להגיד עליהם כל דבר זה משהו שחייב להיפסק", הדגיש.

אייכלר תקף במיוחד את מעצרי בחורי הישיבות: "הכי חמור זה המעצרים של לומדי התורה. ממתי היה כדבר הזה שעוצרים מישהו בעוון לימוד התורה? אני בכלל חושב שלא בזמן מלחמה אין סיבה לעצור עריקים. אם למישהו יש בעיה עם מס הכנסה - מביאים אותו למשפט להסדיר את עניינו. אבל לעצור אותם?! בשביל זה הקימו פה מדינה יהודית? כדי לעצור לומדי תורה?"

חבר הכנסת האשים את בג"ץ בהשתלטות על השלטון: "מי שעושה את זה, זו לא הכנסת והמוסדות הדמוקרטיים, אלא בג"ץ שלקח את השלטון בכוח. אנחנו הרי חוקקנו חוקים שיסדירו את זכותם של לומדי התורה ללמוד. כבר בן גוריון הכיר בזה, אחר כך עזר ויצמן ובגין. באים פתאום שופטי בג"ץ ומבטלים את החוק. מי שם אותם להחליט נגד העם?"

אייכלר הוסיף: "השבוע אמר שופט העליון שצריך לעצור שלושת אלפים בחורי ישיבה כי יש מקום במתקני הכליאה. הנה היום נודע ששחררו מחבל לעזה, אז יש מקום לעוד בחור ישיבה. לאן הגענו?"

"אני בטוח שיגיע היום וכולם יכירו בזכותם של לומדי התורה, בזכותם של בתי הדין הרבניים לדון דיני תורה ונוכל לחיות חיים של שלום ושלווה", סיכם.