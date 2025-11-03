איילת גולדין דורשת: ראש הממשלה, תסתכל לנו בעיניים דוברות מטה המשפחות

נציגי משפחות החטופים נפגשו היום (שני) עם מתאם השבויים והנעדרים, תא"ל (מיל') גל הירש, ויצאו מהפגישה בקריאה נחרצת לראש הממשלה לקיים את הסכם סיום המלחמה במלואו ולהחזיר לישראל את כל החללים החטופים.

איילת גולדין, אחותו של סגן הדר ז"ל, אמרה כי "ההסכם של סיום המלחמה מדבר על 48 חטופים תוך 72 שעות. אנחנו נותרנו שמונה, אבל אנחנו עומדים איתן. ישבנו שעתיים עם גל הירש והבהרנו שאנחנו דורשים שראש הממשלה יפגוש אותנו. חמאס יודע איפה היקרים לנו - ממשלת ישראל צריכה ללחוץ. אנחנו רוצים לראות את ראש הממשלה עומד ומצהיר: אני מחזיר את אחרון החטופים, אני משתמש בכל אמצעי שיש לי, ואני משיב את כולם".

אלעד אור, אחיו של דרור אור, הדגיש את תחושת הדחיפות. "אנחנו חווים הקלה גדולה על כל חלל חטוף שחוזר לקבורה ראויה בישראל, אך החרדה להישאר מאחור ולהישכח עצומה. עברו יותר משנתיים - זה חלון ההזדמנויות, זה הזמן שלנו. אנחנו דורשים את המשך העשייה עד להשבת כל יקירינו".

טליק גואילי, אימו של רן, הוסיפה: "הבטיחו לנו פגישה עם ראש הממשלה - ואני בטוחה שהוא יסכים לפגוש אותנו. אנחנו מקווים שנזכה לסיים את הסאגה הזו ולחיות סוף סוף בצורה טובה ונכונה".